Gregory Bovino, “comandante general" de la Patrulla Fronteriza, fue degradado mientras varios agentes se preparan para abandonar Minnesota

Gregory Bovino, alto mando de la Patrulla Fronteriza (CBP), fue degradado tras la operación que terminó con la muerte de del civil Alex Jeffrey Pretti. De acuerdo con The Atlantic, desde donde hablaron con una fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el funcionario regresará a su antiguo trabajo en El Centro, California, donde se espera que se jubile pronto. Sin embargo, desde el DHS negaron que Bovino haya sido removido de sus funciones.

La noticia llegó poco después de que CNN informara que tanto Bovino como otros funcionarios de la CBP se preparaban para abandonar Minneapolis. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, había designado informalmente a Bovino como “comandante general” de la CBP.

En los últimos días, el funcionario había tenido un alto perfil en las redes sociales. En particular, se cruzó en X con el congresista Thomas Massie (R-KY) y con los senadores Bill Cassidy (R-LA) y Chris Murphy (D-CT).

Poco después de la publicación de The Atlantic, Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, publicó lo siguiente en X: "El jefe Gregory Bovino NO ha sido relevado de sus funciones. Como declaró el secretario de prensa desde el podio de la Casa Blanca, Gregory Bovino es una pieza clave del equipo del presidente y un gran estadounidense".

De acuerdo con CNN, la decisión de que varios agentes de la CBP abandonen Minneapolis se tomó luego de que la Casa Blanca analizara la repercusión social y mediática del caso de Pretti: "Fuentes cercanas informaron que los funcionarios del Gobierno se sintieron profundamente frustrados este fin de semana por la forma en que Bovino y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, manejaron las repercusiones del tiroteo mortal de Alex Pretti en Minneapolis".

"Según un funcionario, Trump pasó varias horas el domingo y el lunes viendo la cobertura de las noticias y no estaba contento con la imagen que estaba dando su administración", añadió el citado medio.

De acuerdo con los videos difundidos hasta el momento, el agente que le disparó a Pretti era de la Patrulla Fronteriza. Si bien la agencia no suele participar de estos operativos, lo hizo a pedido del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) debido a la resistencia dentro de Minnesota. Funcionarios locales y miembros del Congreso de ambos partidos pidieron una investigación independiente para esclarecer el caso.

Tras el fallecimiento del maestro de 37 años, el presidente Donald Trump habló con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en la tarde del lunes. Según el republicano, acordaron trabajar junto con el ‘zar fronterizo’ de la Casa Blanca, Tom Homan, para reducir las tensiones entre las fuerzas estatales y federales. A su vez, anunció que Homan se reunirá en Minneapolis con el alcalde Jacob Frey.