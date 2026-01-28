Suspenden a los agentes involucrados en la muerte del manifestante en Minneapolis

Publicado por Carlos Dominguez 28 de enero, 2026

Los agentes federales de inmigración vinculados al mortal tiroteo de Alex Pretti en Minneapolis fueron apartados de sus responsabilidades, en un momento en que aumentan las tensiones entre la Administración Trump y las autoridades locales de Minnesota.

Los dos funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Patrulla Fronteriza (U.S. Border Patrol) que dispararon sus armas el sábado durante un enfrentamiento mortal con Pretti han sido puestos en licencia administrativa, según informó Fox News.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no precisó cuándo fueron suspendidos los dos agentes, pero señaló en un comunicado que la medida es "un protocolo estándar" y no debe interpretarse como una sospecha de mala conducta. Según informó Fox, por el momento los agentes ya no están realizando labores de campo.

De acuerdo a CBS, por lo general, el protocolo es que los agentes federales que han estado involucrados en un tiroteo sean puestos en licencia administrativa durante el curso de una investigación.

El zar fronterizo toma las riendas

Un día después del tiroteo, el entonces comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, informó que los agentes involucrados continuaban activos, aunque habían sido reubicados fuera de Minneapolis.

"Todos los agentes que participaron en esa escena están trabajando, no en Minneapolis, sino en otros lugares", dijo Bovino el domingo. "Eso es por su seguridad. Hay una cosa que se llama doxxing, y la seguridad de nuestros empleados es muy importante para nosotros. Vamos a mantener a salvo a esos empleados".

Esa decisión generó una fuerte reacción pública, incluso dentro del propio Partido Republicano. Posteriormente, Bovino fue sustituido en Minnesota por Tom Homan, el funcionario de la Casa Blanca encargado de asuntos fronterizos.

Fuentes informaron a CBS News el lunes que Bovino fue relevado de su mando en Minneapolis y se espera que regrese al sector de El Centro, en California, donde anteriormente se desempeñó como jefe de agentes.