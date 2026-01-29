Bruce Springsteen lanza una canción de protesta contra el ICE tras los operativos de Mineápolis

Publicado por Diane Hernández 29 de enero, 2026

El músico estadounidense Bruce Springsteen publicó esta semana una nueva canción de protesta titulada "Streets of Minneapolis", en la que critica duramente las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, tras las muertes de Alex Pretti y Renee Good durante operativos federales en la ciudad de Mineápolis.

Springsteen explicó en redes sociales que compuso el tema el sábado, lo grabó el martes y lo lanzó el miércoles como una respuesta directa a lo que describió como "terror estatal" vinculado a la actuación de agentes federales en Minnesota. La canción está dedicada a los inmigrantes de la ciudad y a la memoria de Pretti y Good, según dijo.

De "terrorismo doméstico" a "ejército privado": la letra de la canción

En la letra, el artista cuestiona la versión oficial de los hechos y apunta contra Trump y las fuerzas federales, a las que describe como un "ejército privado". El tema menciona explícitamente a las víctimas y retrata un clima de tensión y violencia en la ciudad, que continúa siendo escenario de protestas.

Las muertes ocurrieron en enero durante operativos de agencias federales de inmigración. Tras el fallecimiento de Pretti, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que se trató de un caso de "terrorismo doméstico" y sostuvo que la víctima había atacado a los agentes. No obstante, un informe preliminar del Gobierno indicó que Pretti resistió el arresto antes de ser abatido por efectivos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Pronunciamientos públicos de Springsteen apoyo a las protestas en Mineápolis. Días atrás, durante el festival Light of Day en Nueva Jersey, el músico dedicó su interpretación de "The Promised Land" a Renee Good y respaldó la postura del alcalde de la ciudad, Jacob Frey, quien pidió la salida del ICE de Mineápolis.

​La Casa Blanca rechazó las críticas del artista. En un comunicado citado por The Washington Post, la portavoz Abigail Jackson señaló que la administración "se centra en expulsar a inmigrantes ilegales peligrosos y delincuentes" y calificó la canción como una expresión de "opiniones irrelevantes e información inexacta".

Trump y el artista

Springsteen, de 76 años, ha sido un crítico constante de Donald Trump desde antes de su primer mandato y ha incorporado comentarios políticos en su obra y presentaciones en vivo durante la última década. "Streets of Minneapolis" se inscribe en esa tradición y se suma a una ola más amplia de canciones de protesta surgidas en respuesta a las actuales políticas migratorias en Estados Unidos.