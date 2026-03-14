Washington actualiza las licencias sobre Venezuela para impulsar el sector energético y asegurar el mercado de materias primas

Publicado por Virginia Martínez 13 de marzo, 2026

Estados Unidos amplió este viernes las exenciones de sanciones relacionadas con Venezuela mediante la actualización de varias licencias emitidas por el Departamento del Tesoro, una medida que permite ampliar las inversiones y actividades en los sectores energético y petroquímico del país sudamericano y habilita la exportación de fertilizantes hacia el mercado estadounidense. En un comunicado, el Tesoro señaló que la Administración Trump está cumpliendo la promesa del presidente de ayudar a restaurar la economía venezolana para beneficio tanto del pueblo estadounidense como del venezolano.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que actualizó varias licencias relacionadas con Venezuela con el objetivo de apoyar la revitalización del sector energético del país y contribuir a mantener bien abastecido el mercado global de materias primas.

El Tesoro emitió tres licencias generales actualizadas que amplían las actividades permitidas para empresas y entidades estadounidenses. Entre las operaciones autorizadas se incluye la compra de productos petroquímicos venezolanos para su importación a Estados Unidos, además de transacciones relacionadas con el petróleo.

Según el comunicado, las nuevas autorizaciones permiten ampliar la inversión en la industria energética venezolana y habilitan la exportación directa de fertilizantes hacia Estados Unidos para respaldar a los agricultores estadounidenses.

Inversiones en electricidad y petroquímica

Las licencias también permiten a empresas suministrar bienes, servicios y tecnología destinados a respaldar los sectores eléctrico y petroquímico de Venezuela, ampliando permisos anteriores que se concentraban principalmente en el petróleo y el gas.

Entre las actividades autorizadas se incluyen proyectos relacionados con generación, transmisión y distribución de electricidad, considerados esenciales para aumentar la producción petrolera del país tras años de escasa inversión.

Además, las compañías podrán negociar contratos condicionados para nuevas inversiones en las industrias eléctrica y petroquímica venezolanas, aunque cualquier acuerdo final deberá recibir autorización específica de la OFAC.