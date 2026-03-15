Los Lakers superan a los Nuggets en tiempo extra, mientras que Wemby impulsa la victoria de los Spurs

Publicado por Williams Perdomo 15 de marzo, 2026

Luka Doncic encestó un tiro desde la línea de fondo a medio segundo del final de la prórroga el sábado, dándole a Los Angeles Lakers una dramática victoria por 127-125 sobre Denver en la NBA, su quinto triunfo consecutivo.

Doncic, máximo anotador de la NBA, logró un triple-doble con 30 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes, frustrando así el triple-doble de Nikola Jokic, de Denver, quien anotó 24 puntos, capturó 16 rebotes y repartió 14 asistencias.

"Este partido fue muy importante", dijo Doncic. "Todavía nos queda un largo camino hasta los playoffs. Tenemos que afrontar cada partido de la misma manera".

El partido solo llegó a la prórroga porque Austin Reaves, de Los Ángeles, quien anotó 32 puntos (la mayor puntuación del partido), capturó el rebote de su propio tiro libre fallado y encestó una canasta del empate desde el lado izquierdo a falta de 1,9 segundos para el final del tiempo reglamentario.

"Vi que solo tenían a una persona en ese lado, así que intenté evitar el balón por ese lado y hacer una jugada", dijo Reaves. "Ya lo había hecho una vez antes, pero no a esta escala".

El marcador volvió a estar empatado al final de la prórroga, antes de la heroica jugada final de Doncic.

"Solo quería hacer mi tiro", dijo la superestrella eslovena. "Vi que había un hueco, así que me fui al otro lado. Hice mi paso atrás, lo he practicado, y confié en mi tiro".

Los Lakers desperdiciaron una ventaja de 17 puntos y luego remontaron una ventaja de ocho puntos de Denver en el último cuarto, ganando para ubicarse con un récord de 42-25, terceros en la Conferencia Oeste, mientras que los Nuggets cayeron a 41-27, sextos en el Oeste.

"Nunca había visto al público aquí tan animado", dijo Doncic.

Los Lakers ganaron la serie de la temporada regular contra Denver, una ventaja clave en caso de empate en la clasificación.

En San Antonio, Victor Wembanyama ofreció una actuación brillante y completa para liderar a los Spurs a la victoria sobre Charlotte por 115-102.

Wembanyama anotó 32 puntos, la mayor cantidad del partido, y capturó 12 rebotes para la decimoséptima victoria de San Antonio en 19 partidos.

El pívot francés de 22 años y 2,24 metros de altura sumó ocho asistencias, tres bloqueos y dos robos para vengar la derrota sufrida en enero en Charlotte.

"Puede que haya sido mi peor partido defensivo de todo el año", dijo Wembanyama. "Así que sí, teníamos que dar un golpe sobre la mesa hoy".

Los Spurs mejoraron su récord a 49-18, el segundo mejor de la NBA y a solo tres partidos del líder del Oeste, Oklahoma City.

"Lo que sigue es bastante sencillo. Queremos ganarlo todo", dijo Wembanyama.

"Tenemos una desventaja: nos falta experiencia. Pero eso también puede ser una ventaja, porque si no sabemos que es imposible, aun así podríamos intentarlo."

Wembanyama se preocupa por mantener su cuerpo sano de cara a la próxima postemporada y en su búsqueda de premios individuales: los trofeos de Jugador Más Valioso de la NBA y Jugador Defensivo del Año de la NBA.

"En mi opinión, se trata de cuidar mucho mi cuerpo porque también quiero ganar el premio al Jugador Más Valioso y al mejor jugador defensivo del año", dijo Wembanyama.

Wembanyama anotó cuatro puntos y dio una asistencia en una racha de 12-0 de los Spurs para tomar una ventaja de 104-88 con 6:05 minutos restantes.

La racha de los Hawks llega a nueve

Los Atlanta Hawks extendieron su racha de victorias a nueve partidos, una racha que no habían logrado desde la temporada 2014-15, al derrotar a los visitantes Milwaukee por 122-99.

Jalen Johnson logró un triple-doble para los Hawks con 23 puntos, 12 asistencias y 10 rebotes, mientras que CJ McCollum anotó 30 puntos, la máxima anotación del partido, para Atlanta.

La racha de victorias de Orlando alcanzó los siete partidos con una victoria por 121-117 en Miami, poniendo fin a la racha de siete victorias del Heat gracias a los 27 puntos de Paolo Banchero y los 21 de Desmond Bane.