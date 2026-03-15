Trump podría anunciar una coalición naval de varios países para proteger buques comerciales en el Estrecho de Ormuz

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de marzo, 2026

El periódico The Wall Street Journal reveló este domingo que la Administración del presidente Donald Trump podría anunciar pronto que varios países acordaron en principio participar en un esfuerzo naval destinado a proteger a los buques comerciales que transitan por el Estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica que corre a lo largo de la costa de Irán. Según detalló el Journal, varios funcionarios del gobierno estadounidense le informaron al medio sobre el posible anuncio y explicaron que las discusiones sobre si las operaciones de escolta comenzarían mientras el conflicto sigue en curso o solo después de que finalicen las hostilidades no han cesado.

De acuerdo con lo informado por el medio, la Casa Blanca se negó a comentar sobre el posible anuncio por parte de la Administración Trump, el cual el Journal explicó que podría cambiar dependiendo de la evolución de la situación en la guerra de Irán, la cual lleva casi un mes y en la cual las fuerzas estadounidenses e israelíes lograron eliminar al ayatolá Alí Jamenei, en un histórico acontecimiento que podría marcar un antes y un después tanto en Irán como en todo Oriente Medio.

Petición de Trump

La publicación del Journal tuvo lugar pocas horas después de que Trump pidiera a Corea del Sur, Japón, Francia, China, Reino Unido y otros países que enviaran barcos al Estrecho de Ormuz para poder romper con el bloqueo impuesto por el régimen iraní y restablecer el tránsito energético por el corredor marítimo. Varios medios han revelado que algunas de dichas naciones estarían evaluando opciones para formar parte de la coalición solicitada por el mandatario republicano, la cual podría desplegar buques de guerra al estrecho.

En una publicación a través de su cuenta oficial de Truth Social, Trump afirmó que “muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, en conjunto con los Estados Unidos de América, para mantener el estrecho abierto y seguro”. En una publicación posterior, el presidente amplió su llamado, instando a todos “los países del mundo que reciben petróleo a través del Estrecho de Ormuz” a aportar apoyo naval para proteger la ruta.

La decisión de Irán de cerrar de facto el paso ha perturbado gravemente los mercados energéticos y los flujos comerciales globales. Las autoridades iraníes han advertido que cualquier petrolero con destino a Estados Unidos, Israel o sus aliados podría ser considerado un objetivo y sería “inmediatamente destruido”.

Desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, 16 petroleros han sido atacados en el Estrecho de Ormuz, e Irán ha amenazado con desplegar minas navales en la zona. Hasta ahora, las fuerzas navales estadounidenses no han sido asignadas para escoltar a los petroleros comerciales a través del estrecho.