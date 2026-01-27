Publicado por Joaquín Núñez 27 de enero, 2026

Tim Walz se reunió con Tom Homan. Tras días de polémica en torno a la muerte del civil Alex Jeffrey Pretti durante una operación federal, el gobernador de Minnesota recibió al 'zar fronterizo' de la Administración Trump. Según informaron desde la oficina de Walz, quien recientemente anunció que no buscaría un tercer mandato en 2026, el encuentro fue positivo y ambos acordaron entablar un "diálogo continuo" para bajar las tensiones entre la Casa Blanca y el North Star State.

Tras el fallecimiento del enfermero de 37 años, el presidente Donald Trump habló con el gobernador demócrata en la tarde del lunes. Posteriormente, el republicano anunció que Homan viajaría a Minnesota para reunirse tanto con Walz como con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

"El gobernador Walz se reunió con Tom Homan esta mañana y reiteró las prioridades de Minnesota: investigaciones imparciales sobre los tiroteos de Minneapolis en los que participaron agentes federales, una reducción rápida y significativa del número de fuerzas federales en Minnesota y el fin de la campaña de represalias contra Minnesota", señaló la oficina del gobernador Walz en un comunicado compartido con NewsNation.

"El gobernador y Homan coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo continuo y seguirán trabajando para alcanzar esos objetivos, con los que el presidente también se mostró de acuerdo ayer. El gobernador encargó al Departamento de Seguridad Pública de Minnesota que actúe como enlace principal con Homan para garantizar que se cumplan estos objetivos", añadió.

Desde enero de 2025, la Administración Trump chocó reiteradamente con Walz y su gestión. Además de cuestiones migratorias, el Departamento de Justicia (DOJ) demandó a Minnesota por su política de discriminación positiva en las contrataciones estatales.

La relación se tensó aún más luego del video viral publicado por el youtuber Nick Shirley, quien destapó un supuesto escándalo de desvíos de dinero público en Minnesota.

En cuanto a Trump, respaldó públicamente a la secretaria de Seguridad Nacional, ante pedidos de despido o renuncia por parte de legisladores demócratas. En particular, el senador John Fetterman (D-PA) alentó al presidente a despedir a Noem, advirtiéndole que no cometa el error de Joe Biden al mantener a un secretario del DHS "totalmente incompetente".