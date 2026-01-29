Un juez federal bloquea los arrestos de refugiados en Minnesota

Un protestante lleva una pancarta contra los agentes de ICE en Minnesota (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 29 de enero, 2026

Un juez federal bloqueó temporalmente la medida del gobierno del presidente Donald Trump que ordenaba la detención de refugiados en Minnesota que esperan la resolución de su estatus como residentes permanentes, y dispuso la liberación inmediata de quienes permanecen arrestados.

La decisión fue emitida el miércoles por el juez de distrito John Tunheim, quien determinó que, si bien la administración puede revisar la situación migratoria de los refugiados, no puede arrestarlos ni detenerlos durante ese proceso, confirmó la AFP.

La orden judicial se produce en medio de una amplia operación migratoria desplegada este mes en Minnesota, donde el gobierno federal envió a miles de agentes de inmigración. La ofensiva ha generado indignación pública tras la muerte de dos civiles estadounidenses por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza (CBP) en Mineápolis, la principal ciudad del estado, gobernado por demócratas.

Operación PARRIS

Las autoridades federales habían iniciado un programa para reexaminar el estatus legal de unos 5.600 refugiados en Minnesota que aún no han recibido la residencia permanente, conocida como green card. Bajo ese plan, denominado Operación PARRIS, varios refugiados fueron detenidos mientras se revisaban sus expedientes.

En su fallo, Tunheim subrayó que los refugiados tienen derecho legal a permanecer en el país mientras se resuelve su estatus migratorio.

"Los refugiados tienen el derecho legal de estar en Estados Unidos, el derecho a trabajar, el derecho a vivir en paz —y, lo que es importante, el derecho a no ser sometidos al terror de ser arrestados y detenidos sin órdenes judiciales ni causa", escribió el magistrado.

El juez agregó que Estados Unidos abandona sus valores fundamentales cuando somete a personas legalmente admitidas "al miedo y al caos", incluso cuando se dirigen a actividades cotidianas como asistir a servicios religiosos o comprar alimentos.

¿Qué exige la orden judicial?

La orden exige que cualquier refugiado detenido bajo la revisión de estatus en Minnesota sea liberado de inmediato. Tunheim también destacó que estas personas pasaron rigurosos controles de seguridad, fueron aprobadas por múltiples agencias federales, cuentan con permisos de trabajo y han sido reubicadas legalmente en el país.

La decisión judicial provocó una reacción inmediata de la Casa Blanca. El vicejefe de gabinete, Stephen Miller, uno de los principales impulsores de la política migratoria de línea dura del presidente Trump, calificó la resolución como un "sabotaje judicial de la democracia" en un mensaje publicado en la red social X.

El fallo representa un nuevo revés legal para la estrategia migratoria del gobierno de Trump, que enfrenta crecientes cuestionamientos judiciales y políticos por el alcance y los métodos de sus operativos de control migratorio.