Un juez federal anuló las citaciones del DOJ contra Jerome Powell, presidente de la Fed

Publicado por Joaquín Núñez 13 de marzo, 2026

Un juez federal anuló la citación que el Departamento de Justicia (DOJ) había emitido contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. A mediados de enero, la agencia que dirige Pam Bondi abrió una investigación contra Powell por los costos de las renovaciones del edificio de la Fed, lo que generó críticas de miembros del Congreso tanto republicanos como demócratas.

En concreto, la investigación penal del DOJ apunta a determinar si Powell brindó información engañosa sobre el alcance y los costos del proyecto de modernización de las instalaciones en Washington DC. Las obras están previstas para finalizar en 2027 e incluyen la modernización del histórico edificio Marriner S. Eccles y de otra estructura ubicada sobre Constitution Avenue, ambas construidas en la década de 1930.

Las citaciones contra Powell solicitaban documentación sobre las recientes reformas de los edificios de la Reserva Federal y sobre el testimonio que prestó ante el Comité de Banca del Senado en relación con dichas reformas.

"El Gobierno no ha aportado prácticamente ninguna prueba que permita sospechar que el presidente Powell haya cometido un delito; de hecho, sus argumentos son tan endebles e infundados que el tribunal solo puede concluir que son un pretexto", escribió el juez James Boasberg.

"El Gobierno bien podría investigarlo por fraude postal porque alguien lo vio una vez enviar una carta", añadió. Además, Boasberg incluyó en su fallo citas a los posteos realizados por Donald Trump en Truth Social contra Powell: "Esa es una de las al menos 100 declaraciones que el presidente o sus adjuntos han hecho atacando al presidente de la Reserva Federal y presionándole para que baje los tipos de interés".

Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, adelantó que apelará la decisión del juez Boasberg. "Jerome Powell goza ahora de inmunidad, lo que impide a mi oficina investigar a la Reserva Federal", le dijo a la prensa en la tarde del viernes.

El mandato de Powell al frente de la Reserva Federal finaliza en mayo de 2026. Trump ya anunció que nominará a Kevin Warsh para reemplazarlo. Warsh, exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, es también profesor y académico.

Recientemente, fue entrevistado por Peter Robinson para el popular programa ‘Uncommon Knowledge’ de la Hoover Institution. Allí, se mostró optimista sobre el futuro económico de los Estados Unidos, impulsado por la innovación, la productividad y el dinamismo de la población.