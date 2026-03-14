De operador central a ser despedido como director del Kennedy Center: la veloz caída de Richard Grenell dentro de la Administración Trump

Publicado por Joaquín Núñez 13 de marzo, 2026

Donald Trump removió a Richard Grenell como director ejecutivo del Kennedy Center. El presidente realizó el anuncio en su cuenta de Truth Social, donde aseguró que su reemplazo sería Matt Floca. De esta manera, se profundiza la caída de Grenell dentro de la Administración Trump, donde pasó de ser considerado para secretario de Estado a ser removido de su último cargo cultural.

La gestión de Grenell en el Kennedy Center duró un poco más de un año y estuvo marcada por varias renuncias del personal y la cancelación de actuaciones de artistas.

"La reconstrucción completa de THE TRUMP KENNEDY CENTER comenzará tras la celebración del 4 de julio, y la gran reapertura está prevista para dentro de aproximadamente dos años. Ric Grenell ha realizado un excelente trabajo coordinando diversos aspectos del Centro durante el periodo de transición, y quiero darle las gracias por la extraordinaria labor que ha llevado a cabo. ¡EL TRUMP KENNEDY CENTER será, una vez finalizado, la mejor instalación de su tipo en todo el mundo!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

A principios de febrero, el presidente anunció que el Kennedy Center cerraría sus puertas por dos años desde el próximo 4 de julio. Según explicó en su cuenta de Truth Social, el objetivo es realizar una serie de refacciones en el histórico teatro de Washington DC.

La veloz caída de Grenell dentro de la Casa Blanca

Tras una carrera diplomática que empezó bajo el Gobierno de George W. Bush, Grenell desembocó en la Administración Trump en 2018, cuando fue nominado como embajador en Alemania. Poco a poco, fue ganando prestigio y relevancia, lo que lo llevó a ser nombrado como director interino de Inteligencia Nacional.

Entre 2021 y 2023 volvió al ámbito privado e incluso fue un habitual colaborador en Newsmax. Durante la campaña presidencial de 2024, fue asesor clave en política exterior, portavoz y recaudador de fondos para el equipo de Trump.

Una vez confirmado el regreso de Trump a la Casa Blanca, la experiencia y alto perfil de Grenell lo llevaron a convertirse en uno de los favoritos para convertirse en secretario de Estado, quizás el puesto más deseado del gabinete. Sin embargo, en noviembre de 2024, Trump anunció la nominación de Marco Rubio para el puesto, marcando el primer revés para el diplomático.

La apuesta por Venezuela

Tras no conseguir el puesto de secretario de Estado, el presidente decidió nombrarlo como enviado especial para misiones delicadas, entre ellas el caso venezolano. En ese rol, Grenell viajó a Caracas y se reunió cara a cara con el dictador Nicolás Maduro, hoy detenido en Nueva York.

Mientras gran parte del entorno de Trump defendía una estrategia de presión máxima contra el régimen chavista, Grenell comenzó a explorar canales diplomáticos directos. Creía posible alcanzar acuerdos con Caracas y evitar una escalada militar. Incluso promovió la idea de un acuerdo energético y migratorio con Maduro.

Esto no solo generó roces con parte de la Casa Blanca, sino también con la principal líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado. La relación entre ambos fue tensa desde el principio. Desde un encuentro que nunca llegó a concretarse hasta el pedido de Grenell de una lista con diez presos políticos para negociar con el régimen, algo a lo que Machado se negó, argumentando que todos deberían ser liberados.

La caída de Grenell

Uno de los escándalos más comentados de su aventura diplomática tuvo lugar en mayo de 2025. En aquel momento, voló en un jet privado a Antigua para recoger a Joe St. Clair, un veterano estadounidense liberado por el régimen de Maduro después de estar seis meses detenido. Aunque la liberación fue celebrada, el problema estuvo en que Grenell no habría coordinado la operación con otros funcionarios clave.

La maniobra generó malestar dentro de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, cuyos funcionarios se habrían enterado del viaje una vez que ya se había realizado.

Este último episodio, sumado a los manejos previos, llevaron a Grenell a ir perdiendo cada vez más relevancia en la política exterior. La señal más clara de su pérdida de influencia llegó poco después: el control de las negociaciones con Caracas fue transferido al Departamento de Estado, dejándolo prácticamente fuera del proceso.

En medio de su misión en Venezuela fue nombrado como director ejecutivo del Kennedy Center, cargo del que fue relevado en las últimas horas por el propio Trump.

Si bien durante años fue uno de los diplomáticos más influyentes del movimiento MAGA y continúa en su rol de enviado especial, su poder dentro del trumpismo es mucho menor que el que llegó a tener.