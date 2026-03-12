El Senado aprueba una ley bipartidista de vivienda para ampliar el acceso y mejorar la asequibilidad

Publicado por Carlos Dominguez 12 de marzo, 2026

El Senado aprobó este jueves un amplio proyecto de ley bipartidista sobre vivienda, conocido como la Ley de Vivienda Camino al Siglo XXI, en un raro ejemplo de cooperación entre republicanos y demócratas en un año electoral.

La medida fue aprobada en la cámara alta del Congreso por 89 votos contra 10, lo que refleja la amplia preocupación por el aumento de los alquileres y los precios de la vivienda en todo el país.

El proyecto de ley busca abordar la crisis de asequibilidad de la vivienda y el aumento del costo de vida, un tema clave para los votantes ante el fuerte encarecimiento de las casas y los alquileres, que han subido alrededor del 60% desde 2019.

Además de incentivos para construir nuevas viviendas, la medida incluye programas para convertir edificios abandonados en desarrollos habitacionales y subvenciones para renovar propiedades existentes.

El proyecto de vivienda enfrenta nuevas trabas en la Cámara

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, afirmó en un discurso en el pleno a comienzos de esta semana: "Este proyecto de ley ofrece soluciones reales que permitirán impulsar la construcción de nuevas viviendas, reducir los precios y aumentar la oferta de hogares asequibles".

No obstante, el proyecto ahora regresa a la Cámara de Representantes para su consideración. La Cámara aprobó en febrero una versión similar, pero existen diferencias clave, como el enfoque más estricto del Senado hacia los inversores institucionales y otras disposiciones.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, les ha dicho a los republicanos que ambas cámaras podrían necesitar negociaciones formales para conciliar las versiones en competencia, un proceso que podría retrasar el proyecto de ley durante semanas.

Los miembros del derechista House Freedom Caucus han criticado las disposiciones que limitarían que los inversores institucionales compren viviendas unifamiliares, así como la prohibición temporal de una moneda digital del banco central incluida en el texto.

Una oportunidad bipartidista para abordar la crisis de vivienda

Quienes respaldan la iniciativa sostienen que la propuesta de vivienda brinda al Congreso una oportunidad poco común para abordar un problema de asequibilidad que preocupa a votantes de todos los sectores políticos.

"Este histórico proyecto de ley bipartidista contribuirá a atajar de raíz la causa de esta crisis al conseguir que se construyan más viviendas en todas las comunidades del país", ha declarado Elizabeth Warren, la principal demócrata de la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.