El Senado de Florida aprueba su versión de la Ley SAVE, la reforma electoral republicana que exige prueba de ciudadanía para votar

Publicado por Joaquín Núñez 12 de marzo, 2026

Florida impulsa su propia versión de la Ley SAVE, una propuesta de reforma electoral republicana que busca que las personas que se registren para votar presenten una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía. El Senado estatal aprobó el proyecto con 27 votos a favor y 12 en contra, enviándolo a la Cámara de Representantes, el último paso antes de llegar al escritorio del gobernador Ron DeSantis.

En concreto, el proyecto de Florida exigiría a los funcionarios electorales confirmar la ciudadanía de los votantes mediante bases de datos gubernamentales cuando se registren para votar o actualicen su registro, así como durante el mantenimiento del padrón electoral. Si la elegibilidad de un votante está en duda, se le solicitará un comprobante de ciudadanía.

Además, requeriría una identificación con fotografía y eliminaría la identificación de estudiante como forma aceptable de identificación de votante. De ser aprobados, los nuevos requisitos entrarían en vigor a mediados del 2027, para las elecciones presidenciales del 2028.

Aunque la Cámara local ya aprobó el proyecto, el Senado le realizó algunas modificaciones que deben ser refrendadas para luego ser enviado a la oficina de DeSantis, que ya anticipó lo firmaría.

"La versión de Florida de la Ley SAVE está a punto de ser aprobada por la Legislatura. Aunque Florida ya ha promulgado gran parte de lo que contempla la legislación federal, esto reforzará aún más a nuestro estado como líder en integridad electoral", expresó el gobernador de Florida en su cuenta de X.

Jenna Persons-Mulicka, representante estatal y copatrocinadora del proyecto, aseguró que se trata de una legislación de sentido común: "Así como la Ley SAVE es de sentido común, este proyecto de ley de integridad electoral es de sentido común".

Según NBC News, al menos una cámara legislativa de ocho estados ha aprobado reformas electorales del estilo, como Arizona, Idaho, Iowa, Kentucky, New Hampshire, Oklahoma, Utah y Virginia Occidental.

En cuanto a la Ley SAVE federal, ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y se encuentra en el Senado, donde los republicanos la enviarán a votación la próxima semana. Según las reglas de la Cámara Alta, deberán llegar a 60 votos, por lo que necesitarían que al menos siete demócratas voten a favor.

La Ley SAVE cuenta con un amplio apoyo entre los estadounidenses

En cuanto a la popularidad de la ley entre el público, las encuestas muestran que una amplia mayoría de los estadounidenses está a favor de que los votantes deban presentar una prueba de ciudadanía y un documento de identidad con fotografía.

Por ejemplo, según el Pew Research Center, el 83% de los estadounidenses apoya la exigencia de una identificación con fotografía para votar, entre ellos el 82% de los votantes hispanos y el 76% de los votantes afroamericanos.

A su vez, otro sondeo de Gallup encontró que el 84% de los estadounidenses apoya la exigencia de una identificación con fotografía para votar. Entre ellos, el 98% de los republicanos, el 84% de los independientes y el 67% de los demócratas.