Trump nomina a Sarah Rogers para dirigir el organismo que supervisa Voice of America

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de marzo, 2026

El presidente Donald Trump nominó este jueves a la subsecretaria de Estado para diplomacia pública, Sarah Rogers, para dirigir la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales (USAGM), la cual es un organismo federal que supervisa medios como Voice of America, luego de que un juez federal determinara que Kari Lake había estado ejerciendo de manera indebida como directora ejecutiva interina de la agencia. El presidente seleccionó a Rogers para convertirse en la directora ejecutiva de la agencia con aprobación del Senado. Si es confirmada por los legisladores, Rogers reemplazaría al actual director interino Michael Rigas.

Antes de unirse a la administración en octubre de 2025, Rogers trabajó como abogada y representó a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) en un caso ante la Corte Suprema en 2024 contra el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York. La demanda argumentaba que funcionarios estatales intentaron presionar a instituciones financieras para que rompieran relaciones con la organización defensora del derecho a portar armas. La Corte Suprema finalmente falló por unanimidad a favor de la NRA, concluyendo que las acciones del estado violaban las protecciones de la Primera Enmienda.

Críticas al enfoque europeo para regular el discurso en internet

Uno de los aspectos más llamativos de Rogers en estos últimos años ha sido sus comentarios sobre los enfoques europeos para regular el discurso en internet. En publicaciones en la red social X, la funcionaria de la Administración Trump ha llegado a criticar algunas de las políticas destinadas a combatir la desinformación y la información errónea, al argumentar que algunos gobiernos de la Unión Europea estaban utilizando esas medidas para limitar la expresión política en sus países.

Asimismo, Rogers respaldó una política adoptada por el gobierno estadounidense que impuso restricciones de visado a varias figuras europeas involucradas en la lucha contra la desinformación en internet, entre las que se encontraban Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate; el excomisario de la Unión Europea Thierry Breton; la directora ejecutiva del Global Disinformation Index Clare Melford; y las líderes de HateAid, Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon.

Haciendo eco de comentarios del secretario de Estado Marco Rubio, Rogers también ha llegado a argumentar que el trabajo de dichas figuras representaba una amenaza para la libertad de expresión de los estadounidenses. En un mensaje publicado en su cuenta de X, advirtió que “si pasas tu carrera fomentando la censura del discurso estadounidense, no eres bienvenido en suelo estadounidense”.