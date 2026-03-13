Los trabajadores de la TSA pierden su primer sueldo completo por el cierre parcial del gobierno

Un agente de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) trabaja en un puesto de control de seguridad AFP .

Publicado por Diane Hernández 13 de marzo, 2026

Los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) perderán este viernes su primer cheque de pago completo desde el inicio del cierre parcial del gobierno federal, mientras el Congreso continúa sin lograr un acuerdo para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El cierre, que ya se extiende por casi cuatro semanas, mantiene enfrentados a demócratas y republicanos en torno al presupuesto del DHS. Los demócratas aseguran que están dispuestos a financiar varias agencias del departamento, incluida la TSA, pero se niegan a aprobar fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) sin reformas significativas en sus operaciones.

Los republicanos, en cambio, califican esas demandas de inviables y acusan a los demócratas de bloquear las negociaciones.

La TSA continúan trabajando sin remuneración

Mientras tanto, los agentes de la TSA continúan trabajando sin remuneración en aeropuertos de todo el país, una situación que ya está generando largas filas en los controles de seguridad, retrasos en los vuelos y preocupación por una posible escasez de personal. Hace dos semanas, los empleados recibieron aproximadamente el 30% de su salario, pero ahora afrontan la pérdida total de su primer pago completo.

Según datos internos de la agencia, más de 300 empleados de la TSA han renunciado desde que comenzó el cierre y las ausencias no programadas se han más que duplicado. Las imágenes de largas filas en los controles de seguridad se volvieron virales el fin de semana pasado, lo que llevó a algunos aeropuertos a recomendar a los pasajeros que lleguen hasta cinco horas antes de su vuelo.

Los trabajadores de la TSA: desde dormir en sus autos hasta reducir gastos básicos

Representantes del sector de viajes y de los trabajadores advierten que la situación podría empeorar si el estancamiento político continúa. Erik Hansen, jefe de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, señaló que muchos agentes enfrentan dificultades económicas, desde dormir en sus autos hasta reducir gastos básicos para poder seguir trabajando.

Por su parte, Todd Hauptli, presidente de la Asociación Estadounidense de Ejecutivos de Aeropuertos, advirtió que los empleados de la TSA ya han trabajado sin paga durante casi la mitad de los días laborales del año fiscal 2026 debido a distintos cierres del gobierno.

El cierre actual se produce después de que el Congreso aprobara 11 de los 12 proyectos de ley de gasto federal, dejando pendiente únicamente el de Seguridad Nacional. Las negociaciones se estancaron tras dos tiroteos fatales en Minnesota en los que estuvieron involucrados agentes federales de inmigración, lo que llevó a los demócratas a exigir reformas en ICE y CBP antes de aprobar la financiación.