La opinión positiva sobre Canadá y Reino Unido cae a su nivel más bajo desde los años 80 en medio de las tensiones con Trump

Publicado por Williams Perdomo 13 de marzo, 2026

Las opiniones positivas de los estadounidenses sobre Canadá y Gran Bretaña, aliados históricos, han cambiado. Una encuesta de Gallup reveló que alcanzaron su nivel más bajo desde la década de 1980.

Los datos se conocen en un momento en el que el presidente Donald Trump ha criticado a los líderes de esas naciones. Las relaciones de Estados Unidos con esos países se han tensado este último año en medio de fuertes disputas sobre comercio y aranceles, la alianza militar de la OTAN y las declaraciones del presidente Donald Trump sobre convertir a Canadá en el estado número 51.

El estudio indicó que desde el año pasado, las valoraciones positivas de Canadá han caído nueve puntos porcentuales, mientras que las de Gran Bretaña han caído ocho puntos. Antes de este año, Canadá y Gran Bretaña tenían un promedio de 91% y 88% de valoraciones favorables, respectivamente.

En la actualidad las opiniones positivas sobre Canadá se ubican en un 80% y sobre Reino Unido en 76%. En ese sentido, el análisis detalló que las peores opiniones sobre los aliados son más evidentes entre los republicanos.

La opinión favorable sobre Canadá entre los republicanos ha disminuido 23 puntos, pasando del 85% en 2025 al 62% en la actualidad, una cifra muy inferior a cualquier valoración previa registrada entre votantes republicanos. Mientras tanto, el 95% de los demócratas tiene una percepción positiva del país, un nivel similar al 92% del año pasado. De hecho, al menos nueve de cada diez demócratas han expresado opiniones favorables sobre Canadá de forma constante desde 2011.

En cuanto a Gran Bretaña, la opinión de los republicanos también ha caído drásticamente en el último año, del 84% al 64%, marcando un nuevo mínimo de 18 puntos porcentuales. Las opiniones de los demócratas también han caído modestamente este año, del 93% al 89%, después de aumentar entre 2024 y 2025.

¿Qué países están en el primer lugar de opiniones positivas? La encuesta indica que Japón (85%) e Italia (84%) obtienen este año las valoraciones más altas. Canadá se mantiene cerca de la primera posición, empatado con Dinamarca con un 80%. Además, cerca de tres de cada cuatro estadounidenses tienen una opinión favorable de Francia, Gran Bretaña y Alemania, mientras que México, Ucrania, India y Egipto también reciben evaluaciones mayoritariamente positivas.

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Corea del Norte e Irán, ambos con un 13 % de opiniones favorables, figuran entre los países peor valorados en la encuesta. Rusia (17 %) es el único otro país, entre los 21 analizados, cuya calificación favorable se sitúa por debajo del 20 %.

En contraste, hay un país cuya imagen ha mejorado entre los estadounidenses: China. Actualmente, el 34% de los estadounidenses tiene una opinión favorable del país, más del doble que hace tres años, cuando ese indicador cayó a un mínimo del 15 %. La última vez que las percepciones positivas sobre China superaron el nivel actual fue en 2019, cuando el 41 % de los encuestados la veía con buenos ojos.

"Las opiniones sobre China han sido típicamente más negativas que positivas desde que Gallup preguntó por primera vez sobre el país en 1979. Ha habido algunos casos en los que China ha tenido una visión general favorable. Esto incluye la calificación récord del 72% a principios de 1989, que se desplomó al 34% tras el incidente de la Plaza de Tiananmén ese mismo año", explicó Gallup.