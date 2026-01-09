Kristi Noem advierte contra nuevas agresiones a agentes federales: "Si pone un dedo sobre uno de nuestros oficiales, lo atraparemos"

Publicado por Santiago Ospital 9 de enero, 2026

"Advertimos a cualquiera que piense dañar a un ciudadano estadounidense o un agente del orden: lo encontraremos y lo llevaremos ante la justicia", sostuvo Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, en las últimas horas. "Si pone un dedo encima a uno de nuestros agentes, lo atraparemos".

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) vienen denunciando hace meses un aumento de amenazas y ataques contra sus agentes. Este mismo jueves, el departamento cifró en 1.300% el aumento de agresiones y en 8.000% el de amenazas de muerte durante el primer año de Trump. Y en 3.200% los ataques con vehículos.

Noem lanzó su advertencia desde Nueva York en medio del revuelo generado por la muerte de Renee Good, una estadounidense de 37 años tiroteada por un agente migratorio durante un operativo en Minneapolis, y convocatorias a protestas contra el ICE en distintos puntos del país este viernes.

La Administración asegura que el uniformado actuó en defensa propia. Good, sostiene, estaba violando la ley al aparcar su SUV en medio de la calle para impedir un operativo migratorio. Mismo vehículo que luego "utilizó como un arma" para embestir al agente, que se sintió amenazado y actuó en legítima defensa.

Noem añadió en la conferencia de prensa, dedicada sobre todo a operativos en la ciudad que nunca duerme pero con varios guiños a Minneapolis, que el agente era un "oficial experimentado, que siguió su entrenamiento". Tras "someterse a tratamientos" en un hospital, se encuentra ahora "pasando tiempo con su familia".

Haciéndose eco del aumento de ataques a oficiales denunciado por su cartera, afirmó también que su advertencia contra quienes ataquen a los oficiales migratorios vale tanto para Minnesota como para Nueva York. Como para California, Illinois, Memphis y cualquier estado o ciudad que profese "políticas santuario".

Más de 1.500 indocumentados arrestados en Minneapolis



La muerte de Good se produjo durante una serie de protestas contra operaciones del DHS, cuya presencia fue reforzada en el estado en respuesta a una presunta trama de corrupción con fondos federales.

El departamento aseguró que, a pesar de las crecientes manifestaciones, continuará con sus operaciones. "No permitiremos que los alborotadores nos impidan lograr que Minnesota vuelva a ser segura, algo que el gobernador Walz y el alcalde Frey se negaron a hacer", declaró la portavoz oficial Tricia McLaughlin.

El DHS aseguró este jueves haber arrestado a más de 1.500 inmigrantes ilegales desde que comenzó la operación en Minnesota, bautizada "Operación Metro Surge". Entre ellos, asegura, hay "asesinos, pedófilos, violadores y pandilleros".

Algunos de los detenidos son, siempre según el DHS:

José Alejandro Alvarado, procedente de El Salvador y condenado por agresión sexual a un menor.

Abdikani Noor Ibrahim, procedente de Somalia y condenado por 17 delitos.

Alfonso Gregorio López, procedente de Guatemala y condenado por intento de agresión sexual.

Vang Pao Lee, procedente de Laos y condenado por intento de conducta sexual delictiva con una víctima menor de 16 años, violencia doméstica, recepción de bienes robados, desacato al tribunal y conducción bajo los efectos del alcohol.

Joel Cuautle-Ocelotl, procedente de México y condenado por agresión, resistencia a la autoridad, reingreso ilegal y conducir bajo los efectos del alcohol.

Juan José Fuentes Huezo, procedente de El Salvador y condenado por violencia doméstica, hurto en tiendas y alteración del orden público.

Marco Antonio Heras Angulo, procedente de México y condenado por vender metanfetamina.

Juan Pablo Morales Ayala, procedente de Venezuela y condenado por blanqueo de capitales.

Versiones encontradas entre el Gobierno y los demócratas

Mientras que el Gobierno defiende que el agente que disparó a Good —a quien se ha negado a identificar— actuó en legítima defensa ante un "acto de terrorismo doméstico", figuras demócratas denunciaron un asesinato injustificado e incluso "una ejecución pública en nuestras calles".

"¡El asesinato de Renee Nicole Good fue una abominación!, ¡una vergüenza!", sostuvo ante la prensa el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Más allá de las acciones del agente anónimo, el demócrata, como otros en su partido, culpan a la Administración:

"Claramente hay sangre en las manos de aquellos dentro del Gobierno que han estado impulsando una política extrema… Apoyamos la expulsión de este país de los delincuentes violentos que se encuentran aquí ilegalmente, pero eso no es lo que este Gobierno ha estado haciendo bajo el supuesto liderazgo de Kristi Noem".

En la propia Minnesota, tanto el gobernador Tim Walz como el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, insistieron en que el ICE debe abandonar el estado. Este último, con declaraciones airadas que rápidamente despertaron polémica: "Al ICE: ¡Váyanse a la mier**, fuera de Minneapolis!".

Ambos llamaron también a protestar, Walz incluso dijo que se sentía como "un deber patriótico en este momento". En sus arengas para salir a la calle, figuras de la izquierda recurrieron a la figura de George Floyd, emblema del movimiento Black Lives Matter (BLM). Cargos electos como Ilhan Omar vocearon eslóganes como los usados en los disturbios —"abolir al ICE"—. Una de las alusiones más directas fue la del director ejecutivo del activista Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) en Minnesota, Jaylani Hussein:

"Estamos literalmente a unas cuadras del lugar donde asesinaron a George Floyd. No es un accidente. Es un recordatorio de que no terminamos el trabajo cuando George Floyd fue asesinado. Y ahora tenemos otra oportunidad de alzarnos contra la brutalidad policial, esta vez por parte del ICE".

La Administración denunció al unísono estas declaraciones, asegurando que incitaban la violencia y aumentaban el riesgo para los uniformados. Postura que defendió el vicepresidente, JD Vance, en una conferencia de prensa: