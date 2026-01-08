Patel dice que el FBI investiga a los organizadores y financiadores de las protestas contra el ICE por impedir el cumplimiento de la ley

Publicado por John Solomon 8 de enero, 2026

El director del FBI, Kash Patel, declaró el jueves a Just the News que sus agentes están investigando a los organizadores y financiadores de protestas antiinmigración por obstaculizar las actividades de las fuerzas del orden y poner en peligrola seguridad pública.

"El FBI está investigando campañas de protestas pagadas en todo el país, incluidos organizadores, manifestantes y fuentes de financiación que impulsan actividades ilícitas", declaró Patel.

Su anuncio se produjo un día después de que una mujer que intentaba bloquear las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis golpeara a un agente del ICE con su coche y recibiera un disparo mortal cuando intentaba huir del arresto.

El anuncio de Patel se produce después de que Just the News informara en los últimos días sobre medios de propaganda estatales chinos que promueven protestas de tendencia izquierdista en Estados Unidos contra la captura el viernes por la noche por parte de la administración Trump del hombre fuerte venezolano, el presidente Nicolás Maduro.

Las protestas parecen estar organizadas por una red financiera vinculada al Partido Comunista Chino en Estados Unidos.

Medios de comunicación como la Agencia de Noticias Xinhua, China Daily, la Red de Televisión Global de China (CGTN) y el Global Times -todos dirigidos directamente por el PCCh- promovieron a su vez las protestas a favor de Maduro organizadas por estos mismos grupos, mientras el gobierno chino denunciaba reiteradamente las acciones emprendidas por el presidente Donald Trump contra el estrecho aliado chino en América Latina.

© Just The News