Trump envía $10 millones a East Palestine para impulsar su "recuperación económica" tras el accidente químico

Publicado por Joaquín Núñez 20 de febrero, 2026

Donald Trump anunció el envío de diez millones de dólares para East Palestine, Ohio. La ciudad afrontó en 2023 las consecuencias del descarrilamiento de un tren químico. Meses después, Trump visitó la comunidad como candidato presidencial. En aquel momento, habló con los vecinos y se mostró con el senador JD Vance, actual vicepresidente.

Trump realizó el anuncio apenas semanas después de que se cumplieran tres años del trágico accidente en el que se descarrilaron 38 vagones y 14 terminaron en llamas. Posteriormente, algunos vecinos de la ciudad afirmaron en una demanda que el derrame de productos químicos tóxicos y la posterior quema provocaron la muerte de siete personas, incluido un bebé de una semana.

"Al gran pueblo de East Palestine, Ohio, que fue traicionado y olvidado de forma vergonzosa por el deshonesto Joe Biden: ¡TRUMP nunca los olvidó y nunca lo hará!", escribió el presidente.

"Además del estudio de salud a largo plazo de nuestra Administración en beneficio de los residentes, estamos proporcionando 10 millones de dólares a través de la Administración de Desarrollo Económico para ayudar a la comunidad a continuar su recuperación económica tras el desastroso descarrilamiento del tren", añadió.

Además, Trump aseguró que espera ver que East Palestine pueda "crecer, prosperar y aprovechar nuestra economía, que ahora está en auge".

El descarrilamiento del tren en East Palestine tuvo lugar el 3 de febrero de 2023. La máquina se encontraba en medio de un trayecto entre Madison (Illinois) y Conway (Pensilvania), y transportaba un total de 150 vagones. El accidente provocó que 38 de ellos descarrilaran y otros 14 se incendiaran.

El tren trasladaba productos químicos peligrosos, como el cloruro de vinilo, un gas tóxico altamente inflamable y potencialmente cancerígeno.

Frente al peligro de una gran explosión, se ordenó la evacuación de los residentes en ambos lados de la frontera en Ohio y Pensilvania. El 5 de febrero, las autoridades liberaron de forma controlada todos los químicos tóxicos presentes en cinco vagones de cisterna y desviaron el contenido a una zanja, donde posteriormente los quemaron.

La empresa ferroviaria Norfolk Southern llegó a un acuerdo en una demanda colectiva presentada por muchos residentes de la ciudad. La compañía aceptó pagar un total de 600 millones de dólares. Como parte del acuerdo, los residentes en un radio de tres kilómetros del descarrilamiento recibieron hasta 70.000 dólares por daños materiales y hasta 25.000 dólares por lesiones personales.