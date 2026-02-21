El fallo de la Corte Suprema pone en el limbo más de $133.000 millones en aranceles de Trump

Un manifestante sostiene un cartel que dice "Los aranceles son malos" frente a la Corte Suprema AFP

La Corte Suprema anuló este viernes una parte sustancial de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en el último año, una decisión que deja en el limbo legal y la incertidumbre más de 133.000 millones de dólares recaudados bajo ese esquema y abre la puerta a una ola de litigios por parte de empresas que quieren recuperar dinero pagado al Gobierno federal.

Según reportó el Wall Street Journal, la medida afecta a los gravámenes aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el instrumento legal que permitió a la Casa Blanca imponer aranceles de amplio alcance a socios comerciales en todo el mundo.

De acuerdo con cifras citadas por el diario, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza había recaudado unos 133.500 millones de dólares en aranceles bajo esa ley hasta mediados de diciembre. Ese monto representaba cerca del 67% de todos los ingresos por aranceles en el año fiscal 2025 y el 57% de lo recaudado entre finales de septiembre y el 14 de diciembre.

En total, incluyendo otros cargos no vinculados directamente a medidas comerciales presidenciales, la recaudación aduanera alcanzó aproximadamente 202.000 millones de dólares en ese mismo periodo, unas 2,4 veces más que el año anterior, según el WSJ.

La decisión judicial supone un revés para la estrategia económica de Trump, que había defendido los aranceles como una herramienta central de su política comercial. El propio presidente había planteado que esos ingresos podrían destinarse a reducir la deuda federal, financiar reembolsos a ciudadanos e incluso compensar a sectores afectados, como los agricultores.

El esquema arancelario incluía un gravamen general del 10% sobre importaciones, junto con tarifas más elevadas para determinados países. La Administración los calificó como “recíprocos”, al sostener que buscaban equilibrar las condiciones para empresas estadounidenses en el comercio internacional.

Entre los principales ingresos desglosados por el Wall Street Journal figuran unos $81.740 millones provenientes de esos aranceles generalizados. A ello se suman otros gravámenes bajo la misma ley: cerca de $37.870 millones vinculados a China y Hong Kong, además de montos menores procedentes de países como México, Canadá, Japón, India y Brasil.

En el caso de China, la política arancelaria alcanzó niveles particularmente altos en determinados momentos, con tasas de hasta 125%, a las que se añadió un 20% adicional relacionado con el tráfico de fentanilo. Posteriormente, ambas tasas fueron reducidas al 10% en el marco de negociaciones comerciales.

La Corte Suprema no especificó si los aranceles deberán ser devueltos ni el mecanismo para hacerlo. Esa falta de directrices deja en manos de tribunales inferiores la resolución de posibles reembolsos. Mientras tanto, abogados especializados en comercio citados por el WSJ señalan que ya se han presentado cientos de demandas por parte de empresas que buscan recuperar los pagos realizados.

El fallo introduce así un nuevo frente legal y económico en torno a la política comercial reciente de Estados Unidos, con implicaciones directas tanto para las finanzas públicas como para compañías que operan en el comercio internacional.