Trump desmiente que el general Caine se oponga a atacar Irán y asegura que, según él, sería una guerra “fácil de ganar”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump desmintió que el general Daniel Caine esté en contra de una eventual acción militar contra Irán y aseguró que, si se toma esa decisión, el jefe militar “solo sabe una cosa: cómo GANAR y, si se le ordena hacerlo, encabezará la ofensiva”.

El mandatario, quien publicó el mensaje a través de la red social Truth, también afirmó que Caine considera que una guerra con Irán sería “fácil de ganar”.

“Numerosas historias de los medios de ‘noticias falsas’ han estado circulando afirmando que el general Daniel Caine, a veces llamado Razin, está en contra de que vayamos a la guerra con Irán. La nota no atribuye esta supuesta información a nadie y es 100% incorrecta. El general Caine, como todos nosotros, preferiría no ver una guerra, pero si se toma la decisión de actuar contra Irán a nivel militar, es su opinión que sería algo que se ganaría fácilmente”.

En el mismo posteo, el mandatario rechazó versiones periodísticas que hablaban de posibles ataques limitados contra objetivos iraníes. Afirmó que el general “no ha hablado de no actuar contra Irán ni siquiera de los falsos ataques limitados sobre los que he estado leyendo” y reiteró que, si recibe la orden, liderará la acción.

Trump subrayó además que la decisión final recae exclusivamente en él: “Soy yo quien toma la decisión. Preferiría tener un acuerdo antes que no tenerlo, pero si no logramos un acuerdo, será un muy mal día para ese país y, muy tristemente, para su pueblo, porque son grandes y maravillosos, y algo como esto nunca debería haberles ocurrido”.

Las declaraciones se producen en un momento de fuerte presión sobre el régimen iraní. En las últimas semanas se han registrado protestas en distintas ciudades del país, con denuncias de decenas de miles de asesinatos en la brutal represión.

En paralelo, continúan los contactos diplomáticos para intentar reencauzar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y reducir el riesgo de una confrontación directa. Washington ha insistido en que mantiene abierta la vía del diálogo, aunque sin descartar otras opciones militares.