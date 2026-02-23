Trump advierte de represalias arancelarias contra países que “jueguen” con la decisión de la Corte Suprema

Publicado por Williams Perdomo 23 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump amenazó este lunes a las naciones con aumentos punitivos en los aranceles de importación si deciden "jugar" después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles globales la semana pasada.

"Cualquier país que quiera 'jugar' con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han 'estafado' a Estados Unidos durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto y peor que el que acordaron recientemente", escribió Trump en las redes sociales.

Además, Trump insistió en una publicación separada en Truth Social que "como presidente, no tengo que volver al Congreso para obtener la aprobación de los aranceles".

También afirmó que el tribunal le dio "muchos más poderes y fuerza" con su fallo, y que podía usar "licencias para hacer cosas absolutamente 'terribles' a países extranjeros".

Ya el presidente había reaccionado a la decisión de la Corte Suprema. El sábado, el republicano anunció que elevará al 15% el arancel global sobre las importaciones, en una nueva escalada de su política comercial, apenas un día después de que la Corte Suprema dictaminara que gran parte de su programa arancelario carece de base legal.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que, tras una "revisión exhaustiva" de la decisión del alto tribunal -que calificó de "extraordinariamente antiestadounidense"- su Administración incrementará los gravámenes "al nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%".