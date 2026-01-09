Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dispararon contra dos presuntos miembros del Tren de Aragua en Portland

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de enero, 2026

Dos inmigrantes ilegales venezolanos, presuntamente pertenecientes al grupo narcoterrorista Tren de Aragua, resultaron heridos este jueves al ser baleados por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en la ciudad de Portland, en un operativo en el que estos fueron retenidos en una detención vehicular antes de intentar fugarse. En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló todo el incidente y explicó que uno de estos inmigrantes estuvo involucrado en un tiroteo reciente en la ciudad.

“A las 2:19 p. m. (PST), agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llevaban a cabo una detención vehicular dirigida en Portland, Oregón. El pasajero del vehículo, quien era el objetivo de la operación, es un inmigrante ilegal venezolano vinculado a la red transnacional de prostitución del Tren de Aragua e involucrado en un tiroteo reciente en Portland. Se cree que el conductor del vehículo es miembro de la violenta banda venezolana Tren de Aragua. Cuando los agentes se identificaron ante los ocupantes del vehículo, el conductor utilizó el vehículo como arma e intentó atropellar a los agentes del orden. Temiendo por su vida y su seguridad, uno de los agentes efectuó un disparo defensivo. El conductor huyó del lugar junto con el pasajero. Esta situación sigue en desarrollo y se proporcionará más información en las próximas horas”, señaló el departamento.

Previo al anuncio por parte del DHS, el Departamento de Policía de Portland había comunicado que dos agentes de la CBP habían disparado contra dos personas en dicha ciudad en horas de la tarde, en el bloque 10200 de Southeast Main Street. En un comunicado, el cuerpo policial señaló que a las 2:30 p. m. agentes del departamento respondieron a una llamada de auxilio, encontrando a un hombre y una mujer con heridas de bala. “Los oficiales confirmaron que agentes federales estuvieron involucrados en un tiroteo”, señaló el cuerpo policial de la ciudad del estado de Oregón en el comunicado, añadiendo que “la Policía de Portland no estuvo involucrada en el incidente”.

De acuerdo con lo informado, los oficiales policiales aplicaron un torniquete y solicitaron de urgencia personal médico de emergencia. El departamento también comentó que el hombre herido de bala pidió ayuda en el área de Northeast 146th Avenue y East Burnside Street, donde ambas víctimas fueron encontradas. Si bien el departamento señaló que las dos víctimas del tiroteo fueron inmediatamente trasladadas a un hospital cercano, hasta el momento se desconocen sus estados de salud.

El FBI se está encargando de la investigación

En otro comunicado, el jefe de la Policía de Portland, Bob Day, pidió calma al considerar que existía una “emoción elevada” tras el tiroteo mortal que tuvo lugar este martes en la ciudad de Minneapolis, en el que estuvo involucrado un agente del ICE. “Aún estamos en las primeras etapas de este incidente. Entendemos la emoción y la tensión elevadas que muchos sienten tras el tiroteo en Minneapolis, pero le pido a la comunidad que mantenga la calma mientras trabajamos para conocer más detalles”, dijo Day.

A través de su cuenta de X, el FBI señaló que ya se encontraba en el lugar de los hechos y explicó que la investigación se mantiene activa y se encuentra liderada por dicha agencia. “El FBI en Portland está investigando un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente y que ocurrió aproximadamente a las 2:15 p. m. cerca del bloque 10000 de Main St., en Portland, en el que participaron agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, y en el que dos personas resultaron heridas. Esta sigue siendo una investigación activa y en curso liderada por el FBI. Por favor, sigan este hilo para obtener actualizaciones sobre este asunto”, publicó el buró.