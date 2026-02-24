Francia prohíbe que el embajador estadounidense en Paris se reúna con funcionarios locales tras ausentarse a un encuentro oficial

Publicado por Joaquín Núñez 23 de febrero, 2026

El embajador estadounidense en Francia, Charles Kushner, ya no podrá reunirse con funcionarios del Gobierno francés. Así lo informó el Ministerio de Asuntos Exteriores luego de considerar que el embajador violó el protocolo diplomático al no presentarse a una reunión. La polémica comenzó luego de que la Embajada de los Estados Unidos en París condenara el asesinato del activista conservador Quentin Deranque, de 23 años.

"A la luz de esta aparente incapacidad para comprender los requisitos básicos de la misión diplomática y el honor de representar a su país", el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, "ha solicitado que se le retire el acceso directo a los miembros del Gobierno francés", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia en un comunicado.

"Por supuesto, es posible que el embajador Charles Kushner pueda llevar a cabo su misión y acudir al Quai d'Orsay para que podamos mantener los intercambios diplomáticos que nos permitan suavizar los roces que, inevitablemente, pueden surgir en una amistad de 250 años", añadió.

La polémica entre París y Kushner comenzó cuando la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Francia reposteó una publicación de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado, advirtiendo que el "izquierdismo radical violento" estaba en aumento.

La publicación inicial hacía referencia al asesinato de Quentin Deranque, un activista conservador de 23 años que habría sido asesinado a golpes por militantes de izquierda. Fue golpeado brutalmente en la calle el 12 de febrero y murió por lesiones cerebrales dos días después.

"La información, corroborada por el ministro del Interior francés, según la cual Quentin Deranque habría sido asesinado por militantes de extrema izquierda, debería preocuparnos a todos. El extremismo violento de izquierda está en aumento y su papel en la muerte de Quentin Deranque demuestra la amenaza que supone para la seguridad pública. Seguiremos atentos a la situación y esperamos que los autores de estos actos violentos sean llevados ante la justicia", se lee en la publicación de la embajada en X.

Hasta el momento, dos personas han sido acusadas de asesinato en relación con la muerte de Deranque, y un total de 11 han sido arrestadas.

Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores citó al embajador estadounidense a una reunión a la que no asistió. Considerándolo como una violación del protocolo diplomático, Francia decidió negarle reuniones con funcionarios del Gobierno.

Kushner, filántropo y padre de Jared Kushner, fue confirmado como embajador en Francia en mayo de 2025. La votación en el Senado finalizó con 51 a favor y 46 en contra. Cory Booker fue el único demócrata en votar a favor de su nominación.