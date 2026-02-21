“Suena genial”: la Casa Blanca aplaude la iniciativa en Florida del cambio de nombre del aeropuerto de Palm Beach

Publicado por Sabrina Martin 20 de febrero, 2026

La Legislatura de Florida aprobó un proyecto de ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor al presidente Donald Trump, una medida que ahora queda a la espera de la firma del gobernador Ron DeSantis. De recibir su aval, la iniciativa también deberá contar con la aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) antes de entrar en vigor el 1 de julio, fecha establecida en el texto legislativo.

La votación se concretó esta semana con respaldo mayoritario en ambas cámaras estatales. La Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto con 81 votos a favor y 30 en contra, mientras que el Senado lo aprobó por 25 a 11. Desde la Casa Blanca, el director de comunicaciones Steven Cheung celebró públicamente la decisión en la red social X, donde compartió una imagen de la cobertura del tema y expresó su entusiasmo por el posible nuevo nombre del aeropuerto.

"Suena GENIAL... Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump", comentó.

Rebranding y aspectos financieros

El plan no se limita al cambio formal de denominación. Los legisladores deberán definir el alcance y costo del proceso de rebranding, que abarcaría señalización, imagen institucional y materiales asociados a la operación del aeropuerto. Inicialmente se solicitó una asignación de 5,5 millones de dólares, pero los senadores estatales recomendaron reducir la cifra a 2,75 millones. Las negociaciones presupuestarias continuarán en las próximas semanas.

El proyecto también contempla la posibilidad de establecer un acuerdo de derechos comerciales vinculado al nuevo nombre. Según el texto, este contrato permitiría el uso del nombre con fines promocionales, publicitarios y de mercadeo relacionados con las operaciones y servicios del aeropuerto, sin coste adicional para dichas actividades.