El nuevo presidente izquierdista de Perú sumó al Gobierno a Hernando de Soto, reconocido economista pro-mercado

Publicado por Joaquín Núñez 23 de febrero, 2026

José María Balcázar Zelada, presidente interino de Perú, sumó al Gobierno a Hernando de Soto, un reconocido economista pro-mercado y defensor de la propiedad privada. De esa manera, asumirá la presidencia del Consejo de Ministros, el cargo más importante después del propio Balcázar.

Balcázar, de 83 años, asumió su cargo de forma interina el pasado 18 de febrero, convirtiéndose así en el octavo presidente peruano en diez años. Permanecerá en el Palacio de Gobierno hasta la juramentación del nuevo mandatario, fijada para el próximo mes de julio. A su vez, las próximas elecciones en el país sudamericano tendrán lugar el próximo 12 de abril.

"Tenemos que recurrir (a Hernando de Soto) para garantizar este modelo económico y que el nuevo presidente de la república que debe llegar en julio tenga las líneas maestras y no sobresaltos económicos”, le dijo Zelada al medio local Exitosa Noticias.

“(Con) esas orientaciones económicas, no va a tener ningún tipo de inconveniente con los ministros. El hombre (De Soto) sabe consensuar, es un hombre de mucha experiencia, y yo también. De manera que no podemos tener, por decir, alguien que sea disidente de las líneas del premier”, añadió.

De Soto, quien tendrá como objetivo principal estabilizar el país hasta la llegada de un nuevo presidente, tiene una visión política muy diferente a la de Balcázar, asociado al marxismo y al leninismo. En cambio, de Soto fundó el Instituto Libertad y Democracia (ILD), un think tank orientado a las ideas del libre mercado y a la defensa de los derechos de propiedad en países en vías de desarrollo.

El nuevo funcionario fue candidato presidencial en 2021 y quedó en el cuarto lugar con el 11,63% de los votos. Finalizó a menos de dos puntos porcentuales del segundo lugar, que le hubiera dado acceso a una segunda vuelta contra el eventual presidente hoy encarcelado, Pedro Castillo.