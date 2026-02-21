Trump eleva al 15% el arancel global de EEUU tras el fallo adverso del Supremo

Publicado por Diane Hernández 21 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump anunció este sábado que elevará al 15% el arancel global sobre las importaciones, en una nueva escalada de su política comercial, apenas un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminara que gran parte de su programa arancelario carece de base legal.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que, tras una "revisión exhaustiva" de la decisión del alto tribunal -que calificó de "extraordinariamente antiestadounidense"- su administración incrementará los gravámenes "al nivel totalmente permitido y legalmente probado del 15%".

Inicialmente, tras conocerse el fallo judicial el viernes, Trump había anunciado un arancel del 10%. El nuevo porcentaje, según una hoja informativa de la Casa Blanca, tendrá carácter temporal y estará vigente durante 150 días.

Intento de reencuadre legal

La decisión se produce después de que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, resolviera por seis votos contra tres que la ley de 1977 invocada por Trump para imponer aranceles unilaterales a distintos países "no autoriza al Presidente a imponer aranceles" de ese tipo.

El fallo representa hasta ahora el revés más contundente a la estrategia comercial del mandatario republicano, que durante el último año ha fijado, modificado o revocado múltiples tasas a socios y rivales comerciales, generando volatilidad en los mercados internacionales.

El nuevo arancel global parece buscar un encaje jurídico distinto al de los gravámenes anteriores. Trump adelantó además que en los próximos meses su gobierno explorará "formas alternativas" de imponer aranceles que sean "legalmente permisibles".

Alcance y excepciones

Según la Casa Blanca, el arancel del 15% no se aplicará a ciertos sectores que están bajo investigaciones comerciales independientes, como el farmacéutico. También se mantienen exenciones para bienes que ingresan a Estados Unidos en virtud del tratado comercial con Canadá y México.

El viernes, la administración ya había advertido que incluso los países que alcanzaron acuerdos arancelarios bilaterales con Washington quedarían sujetos al nuevo gravamen global.