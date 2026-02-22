El DOJ destituye a un fiscal interino en Virginia horas después de su nombramiento judicial

Publicado por Sabrina Martin 21 de febrero, 2026

El Departamento de Justicia destituyó este viernes al abogado que había sido designado horas antes como fiscal federal interino para el Distrito Este de Virginia, en medio de una disputa sobre la autoridad para ocupar ese cargo.

La jueza federal M. Hannah Lauck tomó juramento a James Hundley después de que los jueces del distrito lo nombraran por unanimidad, según informó la oficina del tribunal. Sin embargo, esa misma noche el fiscal general adjunto Todd Blanche anunció en la red social X que Hundley quedaba removido del puesto.

“Los jueces del [Distrito Este de Virginia] no eligen a nuestro fiscal federal. POTUS sí”, escribió Blanche al comunicar la decisión.

Origen del conflicto

La oficina federal en el Distrito Este de Virginia atraviesa una etapa de inestabilidad desde septiembre, cuando el entonces fiscal federal Erik Siebert dejó el cargo tras presiones de la Administración. Posteriormente fue nombrada Lindsey Halligan, quien presentó acusaciones contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y contra el exdirector del FBI, James Comey; ambos casos fueron desestimados.

En noviembre, el juez federal Cameron Currie determinó que Halligan no podía continuar en funciones al haber expirado el plazo de 120 días aplicable a ciertos nombramientos interinos. Lauck emitió una orden en la que sostuvo que Halligan no podía ejercer más allá de ese periodo tras su designación por la fiscal general Pam Bondi, y señaló que el tribunal puede nombrar a un fiscal hasta que el puesto sea ocupado por un candidato confirmado por el Senado.

Tras publicarse la vacante, los jueces eligieron a Hundley.