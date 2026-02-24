La Casa Blanca intenta evitar una crisis diplomática en el Medio Oriente tras la polémica entrevista de Mike Huckabee con Tucker Carlson

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de febrero, 2026

El medio Politico reveló este lunes que altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump se han comunicado a lo largo de estos últimos días con varios gobiernos árabes para aliviar tensiones, luego de las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien sugirió que el Estado judío contaba con el derecho a controlar amplias porciones de Medio Oriente. De acuerdo con lo publicado por Politico, el esfuerzo diplomático incluyó al subsecretario de Estado Chris Landau, a la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos Allison Hooker y a otros funcionarios. Tres personas familiarizadas con las conversaciones, que hablaron bajo condición de anonimato, le comentaron al medio que representantes estadounidenses tuvieron que aclarar que los comentarios de Huckabee solo reflejaban una opinión personal y no un cambio en la política oficial de Washington.

En respuesta a las controversiales declaraciones, más de una docena de gobiernos —incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto y Arabia Saudita— emitieron el pasado sábado una declaración conjunta en la que calificaron las palabras del embajador como “peligrosas e incendiarias” y sostuvieron que contradicen los objetivos de Trump respecto a Gaza. Un diplomático de alto rango de un país del Golfo, familiarizado con los contactos recientes de la administración, le comentó a Politico que el episodio podría socavar uno de los principales objetivos de Estados Unidos en la región: una mayor integración de Israel en Medio Oriente.

Polémicas palabras

Las declaraciones de Huckabee tuvieron lugar el pasado viernes durante una entrevista en un pódcast con el periodista Tucker Carlson, provocando fuertes críticas en países árabes y musulmanes, ya que sus palabras fueron ampliamente interpretadas como una desviación de la postura expresada por Trump sobre la soberanía israelí. El presidente ha asegurado previamente a líderes árabes y musulmanes que no permitiría que Israel anexara Cisjordania.

Durante la entrevista, Carlson preguntó a Huckabee si Israel tenía derecho a un territorio que abarcara “esencialmente todo el Medio Oriente”, en referencia a una interpretación bíblica que se extiende desde el Nilo hasta el Éufrates. Huckabee respondió que “estaría bien si lo tomara todo”, aunque añadió que Israel no está buscando ese resultado. También afirmó que Israel está “pidiendo tomar la tierra que ahora ocupa” y proteger a su población, en alusión a los asentamientos en Cisjordania. Más adelante en la conversación, Huckabee describió su comentario previo como “una declaración algo hiperbólica”.

Poco después de publicada la entrevista, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén sostuvo que los comentarios de Huckabee “fueron sacados de contexto”. El embajador también publicó varios mensajes en su cuenta oficial de X, criticando a Carlson y acusando a medios de comunicación de informar sobre sus declaraciones sin presentar “el contexto completo”.