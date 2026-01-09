“Una tragedia causada por ella misma”: JD Vance defiende al agente del ICE tras el tiroteo en Minneapolis

Vance y los líderes republicanos del Congreso en una imagen de archivo AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de enero, 2026

El vicepresidente JD Vance defendió este jueves al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que abatió a una mujer durante un operativo en Minneapolis, al asegurar que el funcionario actuó en legítima defensa tras ser presuntamente embestido con un vehículo.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el vicepresidente Vance afirmó que la víctima intentó embestir deliberadamente al agente con su SUV y atribuyó el hecho tanto a la conducta de la mujer como al clima político promovido por sectores de la izquierda.

“Puedo creer que su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, reconocer que es una tragedia causada por ella misma y una tragedia de la extrema izquierda”, dijo Vance.

La mujer fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, ciudadana estadounidense, poeta y madre de tres hijos. El agente involucrado, cuya identidad no fue revelada, abrió fuego durante la confrontación del miércoles.

Si bien Vance insistió en que Good intentó “embestir” al agente, los videos del incidente no son concluyentes. En una de las grabaciones se observa al agente disparando mientras se desplaza hacia un costado del vehículo, y en otra el SUV parece rozarlo después del primer disparo.

El presidente Donald Trump había sostenido inicialmente que la mujer intentó atropellar al agente, aunque luego moderó esa versión en una entrevista con The New York Times.

Vance también anunció la creación de un nuevo cargo de fiscal general adjunto desde la Casa Blanca para endurecer acciones contra quienes, según dijo, “incitan a la violencia contra las fuerzas del orden”. Además, afirmó que el agente ya había sido atacado en el pasado y golpeado por vehículos en dos ocasiones en los últimos seis meses.

Finalmente, confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional continuará con operativos en Minnesota, incluidos controles “puerta por puerta” para investigar presuntos fraudes.