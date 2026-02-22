Trump exige la salida de Susan Rice de la junta de Netflix en medio de revisión antimonopolio

Susan Rice habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 24 de agosto de 2022 AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump pidió públicamente que Netflix destituya de su junta directiva a Susan Rice, exasesora de Seguridad Nacional durante la administración de Barack Obama, en un momento clave para la compañía, que busca cerrar la compra de activos estratégicos de Warner Bros. Discovery.

A través de un mensaje publicado el sábado por la noche en su red Truth Social, Trump instó a la plataforma de streaming a remover a Rice de inmediato y advirtió sobre posibles consecuencias si no lo hace.

"Netflix debería despedir a Susan Rice, la racista y trastornada por Trump, INMEDIATAMENTE, o pagar las consecuencias. No tiene talento ni habilidades. ¡Es una simple timadora política! Su poder se ha ido y nunca volverá. ¿Cuánto le pagan y por qué?", escribió Trump, quien citó una publicación de la activista conservadora Laura Loomer.

En su publicación, Loomer cuestionó severamente la permanencia de Rice en la junta directiva de Netflix, acusándola de respaldar una agenda de represalias políticas contra votantes republicanos y denunciando que la eventual fusión entre Netflix y Warner Bros. consolidaría, según su planteamiento, un “monopolio” en el sector del streaming. Por ello, instó al presidente a intervenir para impedir la operación y pidió que el Gobierno federal bloquee la transacción.

Netflix no emitió comentarios inmediatos tras las declaraciones del presidente. Tampoco hubo una reacción pública inicial por parte de Rice.

La compañía se encuentra en un proceso para adquirir los estudios de cine y televisión de Warner y la plataforma de streaming HBO Max, una operación que requiere la aprobación del Departamento de Justicia. Las autoridades analizan si la transacción podría afectar la competencia en el sector del entretenimiento y el streaming.

En paralelo, Paramount presentó una oferta hostil para comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo su división de canales de cable como CNN y TNT. Esa propuesta fue valuada en $77.900 millones.

Warner concedió recientemente un plazo de siete días para que Paramount presente una oferta definitiva. Ese período vence el lunes. De concretarse una propuesta, Netflix tendría la posibilidad de igualarla.

La revisión regulatoria y la competencia entre potenciales compradores se desarrollan en un contexto de creciente escrutinio político y económico sobre las grandes compañías tecnológicas y de medios en Estados Unidos.