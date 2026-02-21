El economista Daniel Lacalle sobre la Corte Suprema y los aranceles: “El impacto va a ser muy poco, por no decir inexistente”

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de febrero, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al economista Daniel Lacalle sobre la reciente decisión tomada por la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Durante la entrevista, Yapor y Lacalle comentaron las implicaciones de semejante hecho y que pasos podría tomar la administración republicana.

“La decisión es un golpe a la estrategia de la utilización de aranceles como arma no solamente para equilibrar el comercio y geopolítica, pero no deja a la administración sin herramientas para llevar a cabo su política comercial exactamente igual que la ha llevado hasta ahora. […] En lo práctico, el impacto va a ser muy poco por no decir inexistente. La administración cuenta con varias herramientas adicionales con las que puede mantener esos acuerdos comerciales. […] Creo que es imposible prácticamente que los países que ya han llegado a acuerdos comerciales con Estados Unidos lo vayan a cancelar, porque sería suicida”, dijo Lacalle.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.