Renee Good, ¿la nueva George Floyd? La izquierda vuelve a calentar las calles

Renee Nicole Good, como George Floyd. Ambas muertes en Minneapolis, Minnesota, han sido vinculadas desde la izquierda en varios llamados a protestar contra el ICE tras el fallecimiento de la estadounidense de 37 años, originaria de Colorado que se había mudado a cuadras de la calle donde recibió falleció este miércoles.

Good murió de varios tiros disparados por un agente federal. El incidente rápidamente suscitó polémica, espoleado por un viral video del suceso. Mientras que desde el Gobierno aseguran que el uniformado actuó en legítima defensa ante un ataque de "terrorismo doméstico", activistas y políticos de izquierda denuncian un "exceso de fuerza", incluso un "asesinato".

Versiones diametralmente opuestas de un suceso que, de momento, se encuentra bajo investigación. Tanto las autoridades federales (que sostienen la versión de la legítima defensa) como las estatales (que alegan abuso del ICE) anunciaron investigaciones. Aunque en un principio explicaron que ambas estarían coordinadas, investigadores de Minnesota aseguraron luego que se realizarían por separado.

'Un recordatorio de que no terminamos el trabajo cuando Floyd fue asesinado'

El director ejecutivo del activista Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR) en Minnesota, Jaylani Hussein, fue una de las voces que más directo vinculó ambas muertes, megáfono en mano, durante una manifestación la misma noche del incidente:

"Estamos literalmente a unas cuadras del lugar donde asesinaron a George Floyd. No es un accidente. Es un recordatorio de que no terminamos el trabajo cuando George Floyd fue asesinado. Y ahora tenemos otra oportunidad de alzarnos contra la brutalidad policial, esta vez por parte del ICE".

Aunque el movimiento de protesta Black Lives Matter (BLM) nació hace más de una década, después de que un jurado absolviera a George Zimmerman por la muerte del adolescente negro Trayvon Martin, alcanzó su cenit en 2020 con George Floyd. Poco después, su popularidad comenzaría a apagarse. Con sus palabras, Hussein parece querer volver a encenderla.

No es el único. Organizaciones como Vegans for Preborn Rights también invocaron el nombre del hombre de Minneapolis: "Renee Nicole Good, una madre de 37 años, recibió varios disparos de un agente del ICE mientras se alejaba en su auto y murió. Esto ocurrió a aproximadamente una milla del lugar donde George Floyd fue asesinado. El ICE está empezando a usar el manual policial para asesinar civiles por el delito de irse".

O la autoproclamada escritora Carmen Johns, quien habría trabajado como oficial de asuntos políticos para Naciones Unidas: "Minneapolis. George Floyd (2020), asesinado por un policía. Renee Nicole Good (2026), asesinada por un agente del ICE."

Algunas vinculaciones son más indirectas. Varios medios han remarcado la distancia entre ambos hechos, como The New York Times:

"El barrio de Minneapolis donde agentes federales de inmigración dispararon fatalmente a una mujer el miércoles está a menos de una milla del lugar donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020. La muerte del Sr. Floyd, el 25 de mayo de 2020, sumió a la comunidad y al país en un período de agitación, con llamados generalizados a una perspectiva diferente sobre la actuación policial".

También CBS News, que directamente pidió a un jefe de policía de la ciudad si veía "alguna similitud con ese caso [el de Floyd] en cuanto a la reacción pública".

Desde el activismo y la política también se retomaron eslóganes propios del BLM, cambiando "policía" por "ICE". Una de ellas fue la representante Ilhan Omar: "Abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no es suficiente. Deben rendir cuentas". Otro fue el asambleísta demócrata Alex Bores, quien aspira al 12º Distrito Congresional de Nueva York en las elecciones de medio término:

"Renee Nicole Good debería estar viva esta noche. Me uní a los manifestantes en Nueva York para exigir justicia. Que la memoria de Renee Nicole Good sea una bendición y su trágica pérdida un llamado a la acción: ¡Destituyan a Kristi Noem! ¡Abolan el ICE! ¡Movilízate para superar la tiranía de Trump!".

La respuesta demócrata: críticas al ICE y llamadas a protestar

La muerte de Good reavivó los pedidos demócratas de que el ICE abandone Minneapolis. Pedidos que incluyeron un insulto del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey: "Al ICE: ¡Váyanse a la mier**, fuera de Minneapolis!".

"No los queremos aquí. Su razón declarada para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario", dijo a los federales en una conferencia de prensa que generó revuelo. "Ahora alguien ha muerto... Eso es culpa suya", añadió, aunque luego reconoció que "aún se necesita realizar una investigación". "Tengo mi percepción de lo que ocurrió basándome en el vehículo y su posición... No parece que el individuo intentara embestir a nadie".

Frey instó a los habitantes de la ciudad más populosa del estado a salir a la calle: "Demostrémosles lo que podemos ser. Presentémonos con paz, marchemos, protestemos, abracémonos, abracémonos con paz". El gobernador del estado, Tim Walz, fue más allá, asegurando que protestar contra el ICE: "El deseo de salir a protestar, de decir a esta Administración lo equivocada que está es un deber patriótico en este momento".

Por su parte, el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, sostuvo que estaba "furioso", "muy furioso". "El presidente está utilizando deliberadamente al gobierno federal como arma contra la gente de Minnesota para causar dolor e infundir terror", aseguró antes de llamara protestar "pacíficamente": "Organicen sus comunidades y defiéndanse mutuamente".

Los republicanos denuncian más retórica agresiva contra los agentes

Tom Homan, el zar de la frontera de Trump, aseguró que el tiroteo mortal era "otro trágico ejemplo de las consecuencias de la retórica de odio" contra los agentes migratorios. "Estos valientes hombres y mujeres se ven obligados a realizar operaciones policiales en entornos de alta amenaza a diario", aseguró en redes sociales.

El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró, al informar sobre el tiroteo, que había sido "consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización de nuestros oficiales por parte de políticos santuario". Los ataques, aseguraron, aumentaron un 1.300%. Las amenazas de muerte, un 8.000%.

La Asociación de Policías y Oficiales de Paz de Minnesota también aseguró que "la retórica irresponsable e imprudente de los líderes políticos que atacan a las fuerzas del orden tiene consecuencias reales y peligrosas para los agentes en la calle". "Cuando los agentes son vilipendiados, demonizados o utilizados como apoyo político, se fomenta la hostilidad, se envalentona a los malhechores y se ponen vidas en riesgo", afirmó.