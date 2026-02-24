Maryland demanda al DHS e ICE por el plan de convertir un almacén en centro de detención migratoria

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de febrero, 2026

El estado de Maryland presentó una demanda este lunes contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por los planes para convertir un gran almacén en un centro de detención migratoria. En un video, el fiscal general del estado, Anthony G. Brown, afirmó que la administración del presidente Donald Trump adquirió una instalación de 825.000 pies cuadrados en el condado de Washington, cerca de Williamsport, con la intención de alojar allí a inmigrantes indocumentados. Según lo declarado por Brown en su video, la compra y la conversión planificada se llevaron a cabo sin contar con la revisión ambiental ni el período de comentarios públicos que, sostiene, exige la ley federal.

“Esta instalación está ubicada cerca de Semple Run, una vía fluvial estatal que desemboca en Canuck Bacheg Creek y, en última instancia, en el río Potomac. Las aguas circundantes albergan peces protegidos por el estado. Dos áreas ecológicamente significativas identificadas por el Departamento de Recursos Naturales de Maryland se encuentran a menos de media milla del sitio. La infraestructura de alcantarillado existente fue construida para un almacén, no para 1.500 personas. Una instalación de este tamaño generaría casi cuatro veces más aguas residuales de las que el lugar fue diseñado para manejar, lo que pone en riesgo desbordamientos de aguas negras en la propiedad y colapsos en toda la comunidad”, dijo Brown.

Apoyo del gobernador

La demanda por parte de Maryland tiene lugar en medio de un mayor escrutinio sobre la expansión de instalaciones del ICE, incluidas preocupaciones previamente expresadas por legisladores en Washington, DC, respecto a un centro de detención propuesto en la capital del país. Dicha acción legal fue apoyada por varias de las más importantes figuras políticas, incluyendo el gobernador demócrata Wes Moore, quien manifestó su apoyo en un comunicado en el que explicó: “Ninguna administración está por encima de la ley. Nuestra gente debe ser escuchada cuando el gobierno federal toma decisiones que afectan su salud, su seguridad y sus comunidades”.

En su video, Brown también sostuvo que no se evaluaron adecuadamente los posibles aumentos en el tráfico, los efectos en la calidad del aire ni la carga adicional sobre los servicios locales de emergencia. De igual forma, el fiscal general de Maryland señaló problemas anteriores en centros de detención del ICE, citando brotes de sarampión, fallas en el sistema de alcantarillado y otras condiciones peligrosas como ejemplos de preocupaciones sistémicas.