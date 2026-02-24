Excongresista mexicano sobre la muerte de “El Mencho”: “Trump le planteó una disyuntiva a Sheinbaum: ‘O lo haces tú, o lo hacemos nosotros’”

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de febrero, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al excongresista mexicano Rodrigo Cortés sobre la delicada situación que actualmente se vive en México, luego de que las fuerzas de seguridad de dicho país abatieran este fin de semana al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes -también conocido como “El Mencho”-, quien era el líder de la organización narcoterrorista Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Lo que ocurrió fue un hecho histórico. Es un hito, además, porque el gobierno anterior de López Obrador, que estaba en plena complicidad con el crimen organizado, estableció una política de abrazos y no balazos. Esa política, por presiones de la administración Trump, se ha roto y se tiene hoy a ese criminal muerto. […] Lo que sigue de manera patente y necesaria es que tengan que caer figuras políticas del partido MORENA que tienen una vinculación enorme con el crimen organizado”, dijo Cortés.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.