Minneapolis: una persona muerta en un tiroteo durante un operativo del ICE
"Hoy, oficiales de ICE en Minneapolis estaban llevando a cabo operaciones específicas cuando alborotadores comenzaron a bloquear a los agentes de ICE y una de estas alborotadoras violentas utilizó su vehículo como arma, intentando atropellar a nuestros agentes del orden con la intención de matarlos, un acto de terrorismo doméstico", escribió en sus redes sociales Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.
Las autoridades informaron este miércoles de que investigan un tiroteo relacionado con un operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Minneapolis.
Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.…— Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 7, 2026
En ese sentido, la portavoz detalló que un oficial de ICE disparó tiros defensivos. Lo hizo, según McLaughlin, "temiendo por su vida, la vida de sus compañeros agentes del orden y la seguridad del público".
Además, detalló que el presunto agresor fue atropellado y falleció. Se espera que los agentes de ICE heridos se recuperen por completo.
"Esta es la consecuencia directa de los constantes ataques y la demonización de nuestros agentes por parte de políticos santuario que alimentan y alientan ataques desenfrenados contra nuestras fuerzas del orden. Estos hombres y mujeres, que simplemente hacen cumplir la ley según las normas, se enfrentan a un aumento del 1300 % en las agresiones y del 8000 % en las amenazas de muerte", resaltó la portavoz de la agencia.
Las agresiones contra el ICE
