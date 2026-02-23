Trump evalúa un ataque escalonado contra Irán si fracasa la vía diplomática

Publicado por Sabrina Martin 22 de febrero, 2026

El presidente Donald Trump le comunicó a sus asesores que evalúa una respuesta militar escalonada contra Irán si las negociaciones en curso no logran que Teherán abandone su programa nuclear. Según funcionarios con conocimiento de las deliberaciones internas, el mandatario considera un ataque inicial limitado en los próximos días para presionar a los líderes iraníes a aceptar la exigencia estadounidense de “cero enriquecimiento”. Si esa medida no surte efecto, ha dejado abierta la posibilidad de una acción más amplia en los próximos meses.

Diplomacia bajo presión

Delegaciones de ambos países tienen previsto reunirse en Ginebra en un intento por evitar un conflicto. Sin embargo, mientras se prepara ese encuentro, la Administración analiza opciones militares. Entre los blancos contemplados figuran instalaciones nucleares, el programa de misiles balísticos y estructuras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En la Sala de Situación de la Casa Blanca, Trump revisó escenarios junto al vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, el director de la CIA John Ratcliffe y la jefa de gabinete Susie Wiles. De acuerdo con las fuentes, el presidente pidió evaluaciones operativas y de inteligencia, sin que hasta ahora se haya adoptado una decisión definitiva.