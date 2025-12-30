El Departamento de Seguridad Nacional empieza interrogaciones y Bondi anuncia más de 90 imputados por el caso de fraude en Minnesota

Publicado por Sabrina Martin 29 de diciembre, 2025

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el despliegue de agentes federales en Minneapolis para profundizar una investigación de gran alcance sobre presuntos fraudes vinculados al cuidado infantil y a otros programas financiados con fondos públicos en Minnesota. La secretaria Kristi Noem informó que en el operativo participan agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de una acción federal que ya incluye interrogaciones y revisión de expedientes.

El anuncio coincide con un nuevo balance del Departamento de Justicia. La fiscal general Pam Bondi informó que, hasta la fecha, se ha imputado a 98 personas y que más de 60 ya han sido declaradas culpables. De acuerdo con su mensaje público, la investigación lleva meses en curso y continuará con nuevos procesos judiciales.

Despliegue federal en Minnesota La presencia de HSI e ICE responde a lo que Noem describió como fraudes “desenfrenados” detectados en el estado. El despliegue se produce mientras las autoridades federales examinan múltiples esquemas que habrían operado utilizando fondos públicos, en particular dentro de programas sociales administrados a nivel estatal.

El eje del caso: Feeding Our Future

Uno de los principales expedientes es el de Feeding Our Future, descrito por Bondi como el mayor caso de fraude relacionado con programas de ayuda durante la pandemia de covid-19 acusado en el país. Según la información oficial, la organización afirmó haber servido millones de comidas gratuitas a niños, cuando en muchos casos esas entregas no ocurrieron.

La investigación federal sostiene que se presentaron facturas falsas y listas ficticias de beneficiarios, mientras cientos de millones de dólares de los contribuyentes fueron desviados, incluso al extranjero. En este esquema hay 78 acusados y 57 condenados hasta el momento.

Sobornos y fraude en Medicaid

El Departamento de Justicia también documentó intentos de obstrucción judicial, incluido un caso en el que acusados habrían intentado sobornar a miembros de un jurado con 120.000 dólares en efectivo. Además, varios implicados habrían replicado prácticas fraudulentas en programas de Medicaid, mediante la creación de supuestas clínicas de autismo y el uso indebido de servicios de vivienda financiados por el estado para facturar prestaciones que, según los investigadores, nunca se brindaron.

Bondi afirmó que las autoridades federales continúan trabajando de forma coordinada con el DHS y otros funcionarios del gabinete para avanzar en nuevas imputaciones. El gobierno federal sostiene que la investigación sigue abierta.

Guarderías bajo escrutinio

Las autoridades federales también pusieron en marcha una investigación específica tras conocerse denuncias sobre un presunto fraude vinculado a guarderías que reciben fondos públicos en Minnesota.

El caso ganó atención pública luego de la difusión de un video del periodista independiente Nick Shirley, en el que documenta visitas a varios centros de cuidado infantil en el estado. En una de las grabaciones más difundidas se observa una guardería sin actividad visible. De acuerdo con la información presentada en el video, el establecimiento figuraba como autorizado para atender a decenas de niños y habría recibido millones de dólares en fondos estatales.