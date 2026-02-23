La Casa Blanca felicita al Ejército mexicano por el operativo en el que cayó 'El Mencho' y confirma el apoyo de Estados Unidos

Publicado por Williams Perdomo 23 de febrero, 2026

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, felicitó al Ejército mexicano por la operación en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Además, confirmó que Estados Unidos apoyó a las fuerzas de seguridad mexicanas.

"Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para asistir en un operativo en Talpalpa, Jalisco, México, en el que se eliminó a Nemesio El Mencho Oseguera Cervantes, un infame capo de la droga y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación", escribió Leavitt en su cuenta de X.

"La Administración Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación", añadió.

En ese sentido, Leavitt sostuvo que El Mencho era un objetivo prioritario para los Gobiernos de México y Estados Unidos, por ser uno de los principales traficantes de fentanilo a territorio estadounidense. Resaltó que en este operativo, tres miembros adicionales del cártel fueron asesinados, tres resultaron heridos y dos fueron arrestados.

"El año pasado, el presidente Trump designó con razón al Cártel Jalisco Nueva Generación como Organización Terrorista Extranjera, porque eso es precisamente lo que es", señaló Leavitt.

"El presidente Trump ha sido muy claro: Estados Unidos garantizará que los narcoterroristas que envían drogas letales a nuestra patria se vean obligados a enfrentar la ira de la justicia que merecen desde hace mucho tiempo", agregó.

Una ola de violencia en México líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



El hecho ocurrió durante un operativo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, con apoyo del aparato de Inteligencia de los Estados Unidos.



La reacción del CJNG fue inmediata generando una ola de violencia en México. Tras conocerse la muerte del narcotraficante, comenzaron a registrarse bloqueos coordinados en carreteras y avenidas estratégicas de Jalisco por parte del grupo criminal.



"El Gabinete de Seguridad informó que se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 horas aproximadamente el 90 % de los bloqueos, es decir 229 fueron desactivados", detalló El Universal de México. El Gobierno mexicano confirmó este domingo que fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional mataron al peligroso narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes,, en el estado de Jalisco, con apoyo del aparato de Inteligencia de los Estados Unidos.La reacción del CJNG fue inmediata generando una ola de violencia en México. Tras conocerse la muerte del narcotraficante,y avenidas estratégicas de Jalisco por parte del grupo criminal."El Gabinete de Seguridad informó que se registraron 252 bloqueos en 20 entidades; hasta las 20:00 horas aproximadamente el 90 % de los bloqueos, es decirde México.

Entre tanto, la Embajada de Estados Unidos en México mantiene una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en ese país por la situación. "Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivada de ellas, se exhorta a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en diversas localidades de México a que permanezcan en sus hogares".

"Aunque no se ha cerrado ningún aeropuerto, los bloqueos de carreteras han afectado a las operaciones de las aerolíneas, y se han cancelado la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales tanto en Guadalajara como en Puerto Vallarta. Se han suspendido todos los servicios de transporte en Puerto Vallarta.Algunas empresas han suspendido sus operaciones", detalló la embajada.