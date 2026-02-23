Luego del abatimiento del “Mencho”, México despliega 10.000 militares en Jalisco tras un operativo que dejó casi 60 muertos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de febrero, 2026

El Estado mexicano envió a 10.000 militares para reforzar la seguridad en el estado de Jalisco tras el operativo que dio de baja a Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción, realizada el domingo en el municipio de Tapalpa, dejó casi 60 fallecidos entre fuerzas de seguridad, integrantes del grupo criminal y una civil, y fue seguida por una serie de narcobloqueos y ataques en distintos puntos del país.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante el enfrentamiento inicial y los choques posteriores murieron 27 agentes —25 integrantes de la Guardia Nacional, un custodio y un funcionario de la fiscalía estatal— además de 30 presuntos delincuentes y una mujer. La cifra convierte al operativo en uno de los más letales registrados en los últimos años en el país.

Oseguera, de 59 años, resultó herido durante el intercambio de disparos con fuerzas especiales del Ejército que cercaron la propiedad donde se encontraba. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, la localización fue posible tras seguir a un colaborador cercano a una de sus parejas sentimentales. El líder del CJNG murió mientras era trasladado por vía aérea a la capital mexicana.

Tras conocerse la captura y posterior fallecimiento, miembros del CJNG respondieron casi inmediatamente con bloqueos de carreteras, quema de vehículos y ataques contra estaciones de servicio, comercios y sucursales bancarias. Autoridades federales reportaron incidentes en al menos 20 estados.

El despliegue de 10.000 efectivos se concentró principalmente en Jalisco, con presencia reforzada en la zona metropolitana de Guadalajara y en municipios del sur del estado, incluida Tapalpa. Las fuerzas federales instalaron retenes y ampliaron los patrullajes para evitar nuevos bloqueos y garantizar el tránsito en rutas estratégicas.

En Guadalajara, la segunda área urbana más poblada del país, la actividad fue limitada el día posterior al operativo. Varias escuelas suspendieron clases y numerosos comercios permanecieron cerrados por precaución. En algunos barrios, la atención se realizó con puertas semicerradas o a través de ventanillas, mientras que el tránsito vehicular fue menor al habitual.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que las rutas amanecieron sin bloqueos y que la actividad comenzaba a normalizarse. Señaló que la prioridad del gobierno mexicano es proteger a la población y a los establecimientos comerciales, y sostuvo que el país se encuentra en calma tras los hechos violentos del fin de semana.

El CJNG es considerado uno de los grupos criminales con mayor capacidad operativa en México y presencia en diversas regiones. En febrero de 2025 fue designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera, y por Oseguera se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares.

Autoridades federales indicaron que se mantienen en alerta ante posibles reacomodos dentro de la estructura del cartel tras la muerte de su dirigente. El gobierno mexicano aseguró que el despliegue militar continuará mientras se consolida la estabilidad en Jalisco y se evalúa la evolución de la situación en otras entidades donde se registraron incidentes vinculados a la reacción del grupo criminal.