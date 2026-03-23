EN VIVO | Trump anuncia "conversaciones muy positivas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio" y provoca la caída del crudo y el rebote de las bolsas

Publicado por Israel Duro 23 de marzo, 2026

Tras vivir un finde semana máxima por el ultimátum de Donald Trump de "aniquilar" todas las plantas de energía iraníes si no reabren el estrecho de Ormuz en 48 horas y la respuesta del Régimen de los Ayatolás amenazando con responder con la destrucción de las instalaciones de la región han vuelto a llenar de pánico ó a los mercados mundiales mientras continúan los ataques entre ambos bandos, el anuncio del presidente de la apertura de las negociaciones ha calmado las aguas.

El petróleo volvió a disparar su precio, y los analistas ven cada vez menos improbable que se pueda alcanzar los 200 dólares por barril. Las bolsas asiáticas cerraron en rojo, aunque los mercados Europeos rebotaron tras el anuncio de las negociaciones.

Mientras, ambos bandos intensificaron sus ataques, entrando en lo que el director de la OMS y otras agencias internacionales calificaron como "fase peligrosa", al poner como objetivos militares centrales nucleares y servicios básicos como el sistema de distribución del agua.

Las horas corresponden al Horario del Este.

08:39 am El precio del petróleo se hunde y las bolsas europeas rebotan tras el anuncio de Trump 13:44 23/03/2026 13:44 23/03/2026 Los precios del petróleo cayeron y las bolsas subieron este lunes en cuanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó posponer los ataques a las plantas eléctricas iraníes.



Este anuncio inesperado hizo que los precios del petróleo cayeran considerablemente, tras comenzar la sesión al alza. Así, el barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense, cedía un 7,52% a 90,84 dólares y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 6,55% a 104,84 dólares.

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​Ambos hechos llevaron a las bolsas europeas a rebotar. A media mañana, la Bolsa de París subía un 1,53% Fráncfort, un 1,92%; Milán, un 1,24%; Londres, un 0,18% y Madrid, un 0,75%.



En Wall Street, los contratos a futuro de los principales índices también evolucionaban en fuerte alza.

07:30 am Trump anuncia "conversaciones muy positivas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio" 12:42 23/03/2026 12:42 23/03/2026 En una publicación en su cuenta de Truth Social, Donald Trump anunció la apertura de negociaciones "muy positivas y productivas" con Irán y anunció un cese de "cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas y las infraestructuras energéticas iraníes durante un periodo de cinco días".

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"ME COMPLACE INFORMAR DE QUE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN HAN MANTENIDO, DURANTE LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS, CONVERSACIONES MUY POSITIVAS Y PRODUCTIVAS SOBRE UNA RESOLUCIÓN COMPLETA Y TOTAL DE NUESTRAS HOSTILIDADES EN ORIENTE MEDIO. BASÁNDOME EN EL CARÁCTER Y EL TONO DE ESTAS CONVERSACIONES PROFUNDAS, DETALLADAS Y CONSTRUCTIVAS, QUE CONTINUARÁN A LO LARGO DE LA SEMANA, HE ORDENADO AL DEPARTAMENTO DE GUERRA QUE APLAZE CUALQUIER ATAQUE MILITAR CONTRA LAS CENTRALES ELÉCTRICAS E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS IRANÍES DURANTE UN PERÍODO DE CINCO DÍAS, SIEMPRE Y CUANDO LAS REUNIONES Y CONVERSACIONES EN CURSO TENGAN ÉXITO. ¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN A ESTE ASUNTO! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP".



07:28 am Subida del petróleo y caída en las bolsas 12:28 23/03/2026 12:28 23/03/2026 Los precios del petróleo subieron el lunes en el comercio asiático, con el barril de WTI aumentando 1,66%, hasta los 99,86 dólares; y el de Brent del Mar del norte situándose en 112,98 dólares (+0,7%).



Las principales bolsas asiáticas cerraron con pérdidas (Tokio, en -3,47%; Seúl, en -6,5% y Hong Kong Kong, en -3,5%) y las europeas también abrieron en rojo.



Tras las primeras operaciones en Europa, París perdía 1,44%; Londres, 1,46%; Milán, 1,76% y Fráncfort, 1,89%.

06:23 am Irán e Israel vuelven a intercambiar ataques 12:23 23/03/2026 12:23 23/03/2026 El ejército israelí anunció haber detectado "misiles disparados desde Irán" hacia su territorio y dijo que su sistema de defensa aérea está listo "para interceptar esta amenaza". Más tarde anunció que se podían abandonar los refugios "en todas las regiones del país".

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​Además, varias explosiones se oyeron en Teherán, informaron las agencias Fars y Mehr, después de que el ejército israelí dijera haber lanzado una "oleada de ataques" contra la capital de Irán. Según Fars, los ataques alcanzaron el norte, el centro, el este y el oeste de la capital.

05:58 am Irán amenaza con desplegar "minas navales" en el Golfo si las costas o las islas del país fueran atacadas 12:19 23/03/2026 12:19 23/03/2026 Irán advirtió que cualquier intento de atacar las costas o islas iraníes provocará "que en todas las rutas de acceso y las líneas de comunicación en el Golfo Pérsico y las zonas costeras se coloquen diversos tipos de minas navales", señaló el Consejo de Defensa en un comunicado publicado por medios estatales.

05:17 am La AIE alerta de que la crisis energética es una amenaza "muy, muy grave" si continúa la guerra en Oriente Medio 12:17 23/03/2026 12:17 23/03/2026 "Ningún país será inmune a los efectos de esta crisis si continúa avanzando en esta dirección", advirtió el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol.



También aseguró que la crisis energética por la guerra en Oriente Medio es más grave que las dos grandes choques petroleros de los años 1970, por lo que "la economía mundial se enfrenta hoy a una amenaza muy, muy grave".

04:36 am Nueva oleada de drones y misiles iraníes contra países del Golfo

12:16 23/03/2026 12:16 23/03/2026 La región de Riad, en Arabia Saudita, fue objetivo de dos misiles balísticos. Uno fue interceptado y el otro cayó en una zona deshabitada, según el Ministerio de Defensa.



Por su parte, Emiratos Árabes Unidos anunció haber respondido a "amenazas de misiles y drones" procedentes de Irán, según las autoridades. También se activó una alerta en Baréin, según el Ministerio del Interior.

04:04 am Rusia y China piden una solución "política y diplomática" al conflicto antes de que la situación se vuelva "incontrolable" 12:04 23/03/2026 12:04 23/03/2026 Rusia y China pidieron una solución "política y diplomática" a la guerra en Oriente Medio, antes de que la situación se vuelva "incontrolable", después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara el sábado con destruir las centrales eléctricas iraníes si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz en 48 horas.



"Creemos que la solución debería haber avanzado hacia una solución política y diplomática", indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa. "Esto es lo único que puede contribuir eficazmente a apaciguar esta situación catastróficamente tensa que se ha desarrollado en la región", dijo Peskov.



Peskov advirtió contra cualquier ataque a la central nuclear civil de Buchehr en Irán, donde trabajan especialistas rusos. "Los bombardeos contra instalaciones nucleares pueden ser muy peligrosos y tendrían consecuencias tal vez irreparables", advirtió.

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​Por su parte, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino advirtió de que "si la guerra se extiende y la situación se deteriora aún más, toda la región podría verse sumida en una situación incontrolable".

03:43 am Irán amenaza con el cierre completo de Ormuz en respuesta a Trump 12:03 23/03/2026 12:03 23/03/2026 Mundo Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz tras el ultimátum de Trump Emmanuel Alejandro Rondón