La CIA estima que Irán aguantaría cuatro meses más de bloqueo naval estadounidense

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de mayo, 2026

Mientras la guerra entre EEUU e Irán se recrudece en medio de intentos fallidos por alcanzar la paz, un informe de la CIA reportado por el Washington Post y Reuters estimó que el bloque naval estadounidense podría ser soportado por el régimen de Teherán por aproximadamente cuatro meses, aportando claridad sobre la capacidad de presión que tiene actualmente Washington sobre el régimen iraní.

Según un funcionario estadounidense con acceso al documento, la cifra es incómoda para la Casa Blanca, pues implica que, en lo inmediato, Washington carece de la palanca económica que asumía tener para inclinar la negociación a su favor, en un momento en que la guerra iniciada el 28 de febrero —con bombardeos conjuntos de EEUU e Israel sobre territorio iraní— acumula creciente rechazo entre el electorado estadounidense con las elecciones de medio término acercándose.

La filtración de este documento llega en un momento complejo. Sobre la mesa hay una propuesta estadounidense para cerrar formalmente el conflicto y abrir después un canal de diálogo sobre el programa nuclear iraní. Marco Rubio, secretario de Estado, dijo desde Roma que esperaba una respuesta de Teherán en el día. La misma, por ahora, no llegó y la cancillería iraní se limitó a señalar que el Gobierno todavía evalúa su posición, de acuerdo con Reuters. Trump dijo a la prensa que sigue aguardando la respuesta y está evaluando otra dirección si Irán no toma una decisión rápida.

Fuego cruzado en Ormuz y misiles sobre los Emiratos

Cuando parece que las negociaciones no terminan de avanzar, el alto el fuego del 7 de abril, además, se tambalea. Hubo nuevos choques en el Estrecho de Ormuz —los más serios desde la tregua— con cazas estadounidenses interceptando dos buques iraníes que se dirigían a puerto. El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, acusó a Washington de sabotear la diplomacia con "aventuras militares".

El conflicto también llegó a suelo emiratí. En Abu Dabi se reportó la interceptación de dos misiles balísticos y tres drones procedentes de Irán, con tres heridos. Los Emiratos hablan de "gran escalada".

El mercado petrolero también está reaccionando al conflicto y la jornada cerró con un Brent por encima de los 101 dólares. Sin embargo, la semana tuvo una caída superior al 6%. Desde el inicio de la guerra, una veintena de refinerías de Medio Oriente fueron atacadas o cerraron por precaución, retirando más de 2,3 millones de barriles diarios de la oferta global hacia mediados de abril, según los datos compilados por Reuters.