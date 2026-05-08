Fuerzas de EEUU bombardearon objetivos iraníes tras ataques contra destructores estadounidenses en el Estrecho de Ormuz

Publicado por Luis Francisco Orozco 7 de mayo, 2026

El Comando Central (CENTCOM) informó este jueves que las fuerzas de Estados Unidos ejecutaron ataques contra objetivos militares iraníes después de que Teherán lanzara ataques contra destructores estadounidenses equipados con misiles guiados que navegaban por el Estrecho de Ormuz. En un comunicado, el CENTCOM informó que las fuerzas iraníes lanzaron misiles, drones y pequeñas embarcaciones de ataque contra el USS Truxtun, el USS Rafael Peralta y el USS Mason mientras los buques operaban en la estratégica vía marítima. Las defensas estadounidenses interceptaron todas las amenazas entrantes y ninguna nave estadounidense sufrió daños.

“CENTCOM no busca una escalada, pero permanece preparado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”, señaló el comando en su comunicado, en el que también indicó que sus fuerzas eliminaron “amenazas entrantes y atacaron instalaciones militares iraníes” responsables de los ataques contra las fuerzas estadounidenses, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, y nodos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento.

Según la corresponsal de Fox News Jennifer Griffin, los ataques de represalia de Estados Unidos alcanzaron posiciones iraníes en Qeshm y Bandar Abbas, una importante ciudad portuaria. Sin embargo, durante una entrevista con ABC News, el presidente Donald Trump restó importancia a lo sucedido al describir la operación como poco más que un “golpecito de amor”. Cuando se le preguntó si la confrontación significaba el colapso del alto el fuego entre Washington y Teherán, Trump respondió: “No, no, el alto el fuego sigue en marcha. Está en vigor.” Más tarde esa misma noche, el mandatario republicano lanzó una advertencia a la teocracia iraní en una publicación en Truth Social, donde afirmó que su administración “los golpeará mucho más duro y de forma mucho más violenta en el futuro si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!”.

A lo largo de las últimas horas, Washington ha estado presionando a Teherán para reabrir el estrecho, imponiendo un bloqueo naval sobre los puertos iraníes. El lunes, el ejército estadounidense informó que había destruido seis pequeñas embarcaciones iraníes, así como misiles de crucero y drones, después de que Trump enviara buques de guerra para “guiar” a los petroleros atrapados a través del estrecho. Las renovadas hostilidades de este jueves se produjeron apenas unas horas después de que funcionarios en Pakistán afirmaran que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo temporal para detener la guerra en Oriente Medio.