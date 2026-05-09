Un exjugador de la NFL es condenado a más de 16 años de prisión por un fraude de casi $200 millones a Medicare

Publicado por Carlos Dominguez 9 de mayo, 2026

Un exjugador profesional de fútbol americano fue sentenciado a más de 16 años de cárcel por orquestar un esquema de fraude masivo contra Medicare y el programa de salud para veteranos.

Joel Rufus French, de 47 años, quien jugó para los Seattle Seahawks y los Green Bay Packers, fue condenado el jueves a 16 años y 4 meses de prisión federal. Además, deberá pagar más de $110.7 millones en restitución y perdió alrededor de $17 millones en bienes decomisados.

Un esquema alimentado por sobornos y datos robados de ancianos y veteranos

Según un comunicado del Departamento de Justicia (DoJ), French era propietario de una empresa de marketing y controlaba ocho compañías de equipamiento médico duradero (DME). Durante años, vendió información personal de pacientes de la tercera edad y veteranos a call centers fuera del país, que presionaban a las víctimas para que aceptaran aparatos ortopédicos que en realidad no necesitaban.

"Impulsado por mentiras, sobornos y telemercadeo internacional, este esquema corrupto se aprovechó de ciudadanos mayores y veteranos discapacitados para inundar el país con dispositivos médicos innecesarios y luego cobrarle al contribuyente", declaró el fiscal adjunto Colin M. McDonald, de la División de Ejecución de Fraudes del DoJ.

French pagaba sobornos a presuntas empresas de telemedicina para obtener órdenes médicas firmadas por doctores que, en algunos casos, ni siquiera habían hablado con las víctimas. Posteriormente, vendía esas órdenes falsas a otras compañías que presentaban los reclamos a Medicare y al programa CHAMPVA para veteranos.

Seis días de juicio y una larga lista de cargos

Tras un juicio de seis días celebrado en febrero, un jurado lo declaró culpable de conspiración para cometer fraude en salud y fraude electrónico, conspiración para lavado de dinero y conspiración para pagar y recibir sobornos ilegales.

Las autoridades destacaron que French utilizaba dueños "fantasma" y documentos falsos para ocultar su control real sobre las empresas y evadir los controles de Medicare.