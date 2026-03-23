Irán amenaza con cerrar por completo el estrecho de Ormuz tras el ultimátum de Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de marzo, 2026

El régimen de Irán advirtió que cerrará “completamente” el estrecho de Ormuz si Estados Unidos concreta su amenaza de atacar su infraestructura energética, en una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente.

La advertencia se produce luego de que el presidente Donald Trump lanzara un ultimátum directo a Teherán: “Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el Estrecho de Ormuz dentro de 48 HORAS desde este preciso momento, los Estados Unidos de América atacarán y destruirán sus diversas PLANTAS DE ENERGÍA, ¡COMENZANDO CON LA MÁS GRANDE PRIMERO! Gracias por su atención a este asunto”.

Trump reafirmó su ultimátum este domingo en la cadena de televisión israelí Canal 13, donde advirtió que la destrucción de Irán será “total” en el caso de que el estrecho de Ormuz no sea abierto sin amenazas.

Desde Teherán, en cambio, las autoridades respondieron que, de cumplirse esa amenaza, el paso marítimo —clave para el comercio de petróleo mundial— sería cerrado de inmediato y de forma total. Además, el régimen advirtió que infraestructuras críticas en la región, incluidas instalaciones energéticas y plantas de desalinización en países del Golfo, podrían convertirse en objetivos militares.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más sensibles del comercio internacional: por allí transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial.

En los últimos días, los ataques a embarcaciones han reducido drásticamente el tráfico de buques petroleros, generando escasez y aumento de precios en todo el planeta, incluyendo Estados Unidos.

En paralelo a las amenazas entre Irán y EEUU, los combates continúan en distintos frentes. Israel mantiene operaciones militares mientras enfrenta ataques de fuerzas respaldadas por Irán, como Hezbollah. La guerra, iniciada a fines de febrero, ya ha dejado miles de muertos y generado un fuerte impacto en la economía global.

Hasta el momento, no hay señales de una desescalada ni de negociaciones en curso. Analistas económicos advierten que un cierre total del estrecho podría profundizar la crisis energética global y aumentar el riesgo de una confrontación regional mayor en un contexto ya muy volátil.