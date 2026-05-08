EN VIVO | Trump niega riesgo de reescalada en Oriente Medio y califica los ataques a Irán como "cachete cariñoso"

Publicado por Israel Duro 8 de mayo, 2026

El prometedor oasis que parecía prometer un acuerdo de paz inminente en Oriente Medio se tornó espejismo tras confirmar Donald Trump que EEUU había bombardeado objetivos en Irán en respuesta a los ataques a destructores estadounidenses en el estrecho de Ormuz. El presidente, no obstante, aseguró que no se trata de una reescalada, sino de un "cachete cariñoso".

No obstante, el propio Trump volvió a apuntar que Irán "está gobernada por lunáticos" y advirtió al Régimen de los Ayatolás de que podría volver a poner en marcha los bombardeos si no se alcanza un acuerdo "pronto".

Los mercados reaccionaron con pérdidas al giro, con el petróleo disparando sus precios de nuevo. El barril de Brent volvió a romper la barrera de los 100 dólares, mientras que el West Texas International alcanzó los 95,22 doláres.

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04:19 am Trump califica como "cachete cariñoso" los últimos ataques, y niega una reescalada en Oriente Medio 10:19 08/05/2026 10:19 08/05/2026 Donald Trump calificó los últimos incidentes en el estrecho de Ormuz como "un cachete cariñoso", y no una reescalada, por lo que el "alto el fuego sigue en vigor".

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​El presidente hizo estas declaraciones durante una conversación telefónica con la corresponsal de ABC News Rachel Scott, según compartió ella misma en su cuenta de X.

03:46 am El precio del petróleo vuelve a dispararse y el Brent ya supera de nuevo los $100 por barril 10:16 08/05/2026 10:16 08/05/2026 El intercambio de ataques en Oriente Medio volvió a disparar el precio del petróleo, al esfumarse el optimismo sobre un acuerdo de paz inminente.

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​El coste del barril subió considerablemente durante la sesión asiática, y continuó su escalada en la apertura de los mercados europeos. El Brent cotizaba a 101 dólares, mientras que el WTI lo hacía a 95,22 dólares.

03:32 am Trump señala que Irán esta gobernada por "lunáticos" y advierte de "les daremos una paliza mucho más dura y violenta si no firman su acuerdo, y rápido" 10:02 08/05/2026 10:02 08/05/2026 Donald Trump arremetió contra los dirigentes iraníes tras el ataque contra tres barcos de guerra estadounidenses en el estrecho de Ormuz, y les advirtió sobre la posibilidad de reactivar los ataques de manera aún más dura y violenta que en el comienzo de la guerra.

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"Los tres destructores no sufrieron daños, pero los atacantes iraníes sí que sufrieron grandes pérdidas. Quedaron completamente destruidos, junto con numerosas embarcaciones pequeñas, que se utilizan para sustituir a su Armada, totalmente desmantelada».



Un país normal habría dejado pasar a estos destructores, pero Irán no es un país normal. Están liderados por LOCOS, y si tuvieran la oportunidad de usar un arma nuclear, lo harían sin dudarlo. Pero nunca tendrán esa oportunidad y, al igual que hoy los hemos vuelto a dejar fuera de combate, los dejaremos fuera de combate con mucha más fuerza y de forma mucho más violenta en el futuro, si no firman su acuerdo, ¡RÁPIDO!".



03:10 am EEUU bombardea objetivos en Irán tras el ataque contra destructores estadounidenses en Ormuz 09:59 08/05/2026 09:59 08/05/2026 Mundo Fuerzas de EEUU bombardearon objetivos iraníes tras ataques contra destructores estadounidenses en el Estrecho de Ormuz Luis Francisco Orozco