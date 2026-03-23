MAE de Israel: Irán ataca lugares sagrados judíos, musulmanes y cristianos en Jerusalén

Seguridad israelí tras un impacto que cayó dentro de las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén AFP

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 23 de marzo, 2026

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel (MAE) acusó el domingo al régimen iraní de atacar los lugares sagrados judíos, musulmanes y cristianos de la Ciudad Vieja de Jerusalén.

"El régimen iraní disparó misiles contra Jerusalén, terriblemente cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro, la Mezquita de Al-Aqsa y el Muro Occidental", tuiteó el ministerio.

"Mientras el régimen terrorista iraní apunta a la ciudad sagrada para miles de millones en todo el mundo, Israel mantiene su compromiso de proteger estos lugares sagrados para todos", añadió el MAE.

El 28 de febrero, primer día de la guerra, una ojiva iraní impactó a "sólo unos cientos de metros" de la Ciudad Vieja. La bomba fue neutralizada por equipos de desactivación de bombas de la Policía de Israel, "que la trasladaron para su posterior examen en laboratorios de explosivos."

La semana pasada, un misil lanzado por Irán explotó sobre la capital de Israel, y los escombros cayeron sobre la Iglesia del Santo Sepulcro, el Patriarcado Armenio, el Barrio Judío y el Monte del Templo, cerca de la mezquita de Al-Aqsa. Fragmentos de misiles dañaron el tejado de la Iglesia del Santo Sepulcro, donde tiene su sede la Iglesia Ortodoxa Griega de Jerusalén.

El Mando del Frente Interior de las Fuerzas de Defensa de Israel prohibió con carácter general todas las reuniones públicas de más de 50 personas por motivos de seguridad tras el estallido de los combates con Teherán, por lo que todos los lugares santos permanecieron cerrados.

El teniente Dean Elsdunne, portavoz internacional de la Policía de Israel, explicó en un post de Instagram el 13 de marzo que "una zona como el complejo del Monte del Templo no tiene un refugio adecuado para misiles balísticos -definitivamente no para decenas de miles de personas."

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