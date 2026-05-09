TikTok, Instagram y Snapchat: casi la mitad de los adolescentes considera que las redes sociales afectan negativamente a las personas de su edad

Un adolescente accede a las RRSS a través de su teléfono AFP.

Publicado por Williams Perdomo 9 de mayo, 2026

Las redes sociales siguen ocupando un lugar central en la vida de los adolescentes. Cada vez más jóvenes perciben que el impacto de las plataformas digitales es perjudicial. Un estudio del Pew Research Center reveló que el 48% de los adolescentes afirma que las plataformas sociales tienen un efecto mayoritariamente negativo en las personas de su edad.

El informe, basado en una encuesta realizada entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre de 2025 a 1.458 adolescentes de entre 13 y 17 años en Estados Unidos, analizó en profundidad las experiencias de los jóvenes en TikTok, Instagram y Snapchat.

TikTok concentra más preocupaciones

Entre las plataformas evaluadas, TikTok destaca como la aplicación donde los adolescentes perciben más efectos negativos relacionados con el tiempo de uso, el sueño y la productividad.

Aproximadamente tres de cada diez adolescentes que usan TikTok afirmaron que pasan demasiado tiempo en la aplicación, una proporción superior a la registrada en Instagram y Snapchat.

Además, cerca de cuatro de cada diez usuarios de TikTok dijeron que la plataforma perjudica sus horas de sueño. El porcentaje es notablemente mayor que entre quienes opinan lo mismo sobre Instagram o Snapchat.

El estudio también encontró que más adolescentes consideran que TikTok afecta negativamente su productividad en comparación con las otras plataformas analizadas.

Entretenimiento y conexión siguen siendo las principales razones de uso

A pesar de las preocupaciones, las redes sociales continúan formando parte esencial de la rutina de los adolescentes.

El entretenimiento aparece como la principal motivación para usar TikTok, Instagram y Snapchat. Aproximadamente nueve de cada diez adolescentes afirmaron utilizar estas plataformas con ese objetivo.

TikTok sobresale especialmente en este aspecto. Cerca de ocho de cada diez usuarios dijeron que el entretenimiento es una de las razones principales por las que utilizan la aplicación.

La conexión con amigos y familiares también ocupa un lugar importante. Snapchat lidera en este apartado: alrededor de dos tercios de sus usuarios afirmaron que usan la plataforma para mantenerse en contacto con personas cercanas.

Redes sociales, noticias y consumo

El informe también señala que TikTok e Instagram ganan terreno como espacios donde los adolescentes buscan información y recomendaciones.

Alrededor de seis de cada diez usuarios de TikTok dijeron que utilizan la plataforma para leer reseñas de productos. Además, aproximadamente cuatro de cada diez adolescentes en TikTok e Instagram afirmaron que usan estas aplicaciones para mantenerse informados sobre noticias.

Sin embargo, la política sigue despertando poco interés entre los adolescentes. La mayoría aseguró que no utiliza las redes sociales para seguir temas políticos.

Salud mental y autoestima

La mayoría de los adolescentes indicó que estas plataformas no afectan ni positiva ni negativamente su salud mental.

En TikTok y Snapchat, los usuarios fueron ligeramente más propensos a decir que las plataformas benefician su salud mental que a señalar efectos perjudiciales. En Instagram, ambas opiniones permanecieron prácticamente equilibradas.

Respecto a la autoestima, alrededor de seis de cada diez adolescentes dijeron que lo que ven en TikTok, Instagram y Snapchat no influye en cómo se sienten consigo mismos.

Aun así, cerca de siete de cada diez adolescentes describieron su experiencia en estas plataformas como mayoritariamente positiva, mientras que solo el 3% afirmó que ha sido principalmente negativa.