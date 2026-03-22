El Departamento de Estado emite una alerta global y pide cautela por los riesgos vinculados a Irán

Publicado por Sabrina Martin 22 de marzo, 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este domingo una advertencia global en la que pide a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero actuar con mayor cautela, ante el incremento de los riesgos de seguridad asociados a las tensiones con Irán y la posibilidad de ataques contra intereses del país.

Alerta global con foco en Oriente Medio

La comunicación oficial tiene alcance mundial, aunque pone especial énfasis en Medio Oriente como una de las regiones más sensibles en el contexto actual. La advertencia señala que la situación de seguridad podría deteriorarse y afectar tanto a instalaciones como a ciudadanos estadounidenses fuera del territorio nacional.

Riesgo de ataques contra intereses estadounidenses

El aviso recuerda que las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos han sido blanco de ataques, incluso fuera de Medio Oriente. En ese marco, se advierte que grupos que apoyan a Irán podrían llevar a cabo nuevas acciones contra intereses estadounidenses en el extranjero, así como en lugares vinculados al país o frecuentados por sus ciudadanos.