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El Departamento de Estado emite una alerta global y pide cautela por los riesgos vinculados a Irán

La comunicación oficial tiene alcance mundial, aunque pone especial énfasis en Medio Oriente como una de las regiones más sensibles en el contexto actual.

Edificio del Departamento de Estado.

Edificio del Departamento de Estado.State Department.

Sabrina Martin
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Sabrina Martin

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este domingo una advertencia global en la que pide a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero actuar con mayor cautela, ante el incremento de los riesgos de seguridad asociados a las tensiones con Irán y la posibilidad de ataques contra intereses del país.

Alerta global con foco en Oriente Medio

La comunicación oficial tiene alcance mundial, aunque pone especial énfasis en Medio Oriente como una de las regiones más sensibles en el contexto actual. La advertencia señala que la situación de seguridad podría deteriorarse y afectar tanto a instalaciones como a ciudadanos estadounidenses fuera del territorio nacional.

Riesgo de ataques contra intereses estadounidenses

El aviso recuerda que las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos han sido blanco de ataques, incluso fuera de Medio Oriente. En ese marco, se advierte que grupos que apoyan a Irán podrían llevar a cabo nuevas acciones contra intereses estadounidenses en el extranjero, así como en lugares vinculados al país o frecuentados por sus ciudadanos.

Recomendaciones para ciudadanos en el exterior

El Departamento de Estado instó a los estadounidenses a seguir las indicaciones de seguridad emitidas por las embajadas y consulados más cercanos. Asimismo, alertó que los cierres periódicos del espacio aéreo podrían provocar interrupciones en los viajes, lo que añade un factor adicional de incertidumbre para quienes se encuentren fuera del país.

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