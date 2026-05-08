Mientras se vacían sus arsenales por la guerra con Irán, EEUU vende $17.000 millones en misiles de defensa a tres aliados del Golfo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de mayo, 2026

La Administración de Donald Trump aprobó un paquete de exportación de armamento por $17.000 millones destinado a tres monarquías del Golfo Pérsico, según revelaron este jueves funcionarios del Departamento de Estado y del Congreso al diario New York Times.

La operación incluye miles de misiles interceptores de defensa aérea y servicios asociados, y se concretó pese a las advertencias de funcionarios del Pentágono sobre el preocupante nivel al que han caído las reservas estadounidenses tras el conflicto con Irán.

A diferencia de otras ventas de armamento autorizadas el mismo viernes pasado bajo una cláusula de emergencia, y que sí fueron anunciadas públicamente, esta operación no fue difundida, por ahora, en comunicados oficiales. El Departamento de Estado se limitó a notificar formalmente al Congreso, ya que estas ventas son ampliaciones de paquetes previamente aprobados. Uno de 2019 para Baréin y otros dos de 2024 para Kuwait y los Emiratos. En total, ese día Washington autorizó cerca de $25.700 millones en ventas de armas a Oriente Medio.

Kuwait se lleva una mayor parte

Según la información obtenida por el NYT, el desglose deja a Kuwait como el principal comprador, con $9.300 millones; los Emiratos Árabes Unidos adquieren $6.250 millones; y Baréin completa el paquete con $1.625 millones. La carta enviada al Congreso por el Departamento de Estado especifica que cada país recibirá dos modelos distintos de misiles Patriot.

Si se considera que cada interceptor cuesta aproximadamente $4 millones, los pedidos suman alrededor de 4.250 unidades. A esa cifra hay que añadir los $4.000 millones de dólares, unos 1.000 misiles aproximadamente, que Qatar encargó el mismo viernes en una operación de emergencia que sí fue anunciada de manera oficial.

La fabricación de semejante volumen de armamento, advierten los expertos, llevaría años.

Los sistemas Patriot son producidos por Raytheon, mientras que tanto esa empresa como Lockheed Martin se ocupan de la fabricación de los misiles interceptores. Estos sistemas figuran entre los más demandados del mundo, Ucrania lleva años pidiéndolos a Washington para defenderse de los ataques rusos.

Críticas en el Congreso

La operación reabrió la disputa sobre el rol del Congreso en la política exterior estadounidense. Es la tercera vez que la Administración Trump invoca una autorización de emergencia para sortear el procedimiento ordinario de aprobación parlamentaria en ventas de armas a Oriente Medio. Legisladores demócratas y algunos republicanos vienen cuestionando estas decisiones por el impacto en la disponibilidad militar global de Estados Unidos.

El representante demócrata Gregory W. Meeks, principal miembro de su partido en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, denunció que apartar al Congreso se ha vuelto algo habitual en esta Administración y vinculó la urgencia de las nuevas ventas a lo que calificó como una "guerra de elección" mal planificada. Según Meeks, la Casa Blanca no preparó adecuadamente el conflicto y ahora se ve forzada a reabastecer a sus socios sorteando el control parlamentario.

La diferencia entre los $8.640 millones en ventas anunciados públicamente el viernes y el monto total de $25.700 millones que Meeks deslizó en un comunicado fue lo que llevó al NYT a indagar al Departamento de Estado, que terminó confirmando esta semana la operación de los $17.000 millones.