Más de 100 personas afectadas por un brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess

Publicado por Carlos Dominguez 9 de mayo, 2026

Un brote de norovirus ha afectado a más de 100 personas a bordo del crucero Caribbean Princess de Princess Cruises, según confirmó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

De acuerdo con el reporte, durante el viaje que se inició el 28 de abril, con un itinerario de 13 noches por el Caribe, 102 pasajeros de un total de 3.116 (3,3 %) y 13 tripulantes de 1.131 (1,2 %) reportaron síntomas gastrointestinales. El brote se notificó al CDC el 7 de mayo.

El norovirus se caracteriza por provocar vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal, síntomas que normalmente aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio y duran entre 1 y 3 días. Suele ser autolimitado en personas sanas.

Respuesta de Princess Cruises

En un comunicado citado por Fox News, la naviera reconoció que "un número limitado de personas reportó malestar gastrointestinal leve" y aseguró que actuaron con rapidez: "Desinfectamos rápidamente todas las áreas del barco y aumentamos la sanitización durante todo el viaje". La compañía añadió que el Caribbean Princess recibirá "una limpieza y desinfección exhaustiva" al llegar a Port Canaveral el 11 de mayo, antes de su próxima salida.

Stewart Chiron, experto en la industria de cruceros radicado en Miami, declaró a la cadena de noticias que el norovirus es común en EEUU, donde se reportan millones de casos cada año, mientras que los casos vinculados a cruceros representan solo una pequeña fracción del total.

Por su parte, el CDC especificó que las cifras reportadas corresponden a personas que enfermaron en algún momento durante todo el viaje, y no que todos los afectados presentaran síntomas al mismo tiempo.