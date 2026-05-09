Más de 100 personas afectadas por un brote de norovirus en el crucero Caribbean Princess
De acuerdo con un reporte del CDC, durante el viaje que se inició el 28 de abril, con un itinerario de 13 noches por el Caribe, 102 pasajeros de un total de 3.116 (3,3 %) y 13 tripulantes de 1.131 (1,2 %) reportaron síntomas gastrointestinales.
Un brote de norovirus ha afectado a más de 100 personas a bordo del crucero Caribbean Princess de Princess Cruises, según confirmó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
De acuerdo con el reporte, durante el viaje que se inició el 28 de abril, con un itinerario de 13 noches por el Caribe, 102 pasajeros de un total de 3.116 (3,3 %) y 13 tripulantes de 1.131 (1,2 %) reportaron síntomas gastrointestinales. El brote se notificó al CDC el 7 de mayo.
El norovirus se caracteriza por provocar vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal, síntomas que normalmente aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio y duran entre 1 y 3 días. Suele ser autolimitado en personas sanas.
Respuesta de Princess Cruises
En un comunicado citado por Fox News, la naviera reconoció que "un número limitado de personas reportó malestar gastrointestinal leve" y aseguró que actuaron con rapidez: "Desinfectamos rápidamente todas las áreas del barco y aumentamos la sanitización durante todo el viaje". La compañía añadió que el Caribbean Princess recibirá "una limpieza y desinfección exhaustiva" al llegar a Port Canaveral el 11 de mayo, antes de su próxima salida.
Stewart Chiron, experto en la industria de cruceros radicado en Miami, declaró a la cadena de noticias que el norovirus es común en EEUU, donde se reportan millones de casos cada año, mientras que los casos vinculados a cruceros representan solo una pequeña fracción del total.
Por su parte, el CDC especificó que las cifras reportadas corresponden a personas que enfermaron en algún momento durante todo el viaje, y no que todos los afectados presentaran síntomas al mismo tiempo.
¿Por qué se propaga tan fácilmente en los cruceros?
Se transmite por vía fecal-oral, a través de alimentos o superficies contaminadas, y por contacto directo entre personas. Una sola partícula del virus puede infectar a alguien, y un enfermo puede expulsar miles de millones de partículas en sus vómitos o heces. Esto lo convierte en un problema frecuente en entornos cerrados como barcos, residencias o escuelas.
No existe vacuna ni tratamiento específico. La única forma efectiva de combatirlo es la hidratación y estrictas medidas de higiene, especialmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón.
Según el CDC, cada año causa unos 20 millones de casos solo en Estados Unidos.